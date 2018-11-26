南投縣美術學會大師雲集 落實最民主的選舉

南投縣美術學會理監事選舉，300多名會員都是候選人，名字全印在選票上，會員們得依自己意願勾選。（沈揮勝攝）

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擁台灣藝術界至高榮譽、省展書法類「永久免審查」的南投縣文化局長林榮森，以「新進會員」身分參與盛會。（沈揮勝攝）
「不老縣長」林源朗是書法家、也是會員。用前一夜吶喊沙啞的聲帶，勉勵致詞。（沈揮勝攝）
南投縣美術學會落實民主選舉，會員投票過程。（沈揮勝攝）
南投縣美術學會會員大會嘉賓如雲。（沈揮勝攝）
南投縣美術學會擁300多名會員，會員團聚大師雲集。（沈揮勝攝）

九合一選舉與公投，24日跨25日開票到凌晨；天亮後，中台灣最大藝文團體「南投縣美術學會」緊接著在文化局舉辦第22屆會員大會暨理、監事選舉，300多名會員姓名全印在選票，採「人人都是候選人」互相勾選方式，在一團和氣中，15席理事、5席監事順利出爐！

會場中，李轂摩、蔡友、黃義永、柳炎辰等大師雲集，縣長林明溱競選團隊主委、有「不老縣長」美稱的前縣長林源朗，以及前文化部次長林金田，都以會員身分出席。

而擁台灣藝術界至高榮譽、省展永久免審查的文化局長林榮森，則以「新進會員」身分參與盛會。

林源朗與副縣長陳正昇及立委馬文君服務處主任黃世榮，都用前2天助選吶喊到沙啞的聲帶，致詞肯定藝術界人士，用美淨化人心、陶冶國民心性，並讚稱南投縣美術學會的選舉，是最民主、最公平、最和諧的選舉方式。

選舉在現任常務監事陳耀銓、監事洪澄清等監票下，當選名單出爐，現任理事長廖述麟，以及資深畫家唐龍才、中生代洪春成與曾麗絹等15人當選理事；陳耀銓、洪澄清、張宗林、張文岳及吳明晃當選監事。將擇期召開理、監事會議，選出新任理事長與常務監事。

(中時 )

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