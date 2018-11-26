一桶爆米花結緣！郁方任董事辦校幫弱勢孩童助學

郁方今出席《黑孩子音樂會》活動。（圖片提供：經紀人）

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台東孩子的書屋陳爸（左起）郁方、王子健夫婦一起出席記者會。（圖片提供：經紀人）

郁方今（26日）以親愛愛樂董事身份，出席《黑孩子音樂會》記者會，活動中談到與「親愛愛樂」的結緣的過程，大約在5、6年前受邀帶著兒子去看「太陽馬戲團」表演，演出中買了爆米花給小孩吃，當時前面坐了好幾排小朋友，回頭看她兒子在吃爆米花，郁方當下於心不忍，便一人買了一桶請小朋友們吃。

事隔2年後「親愛愛樂」小朋友受邀上公視《誰來晚餐》節目，跟製作單位說想找她一起吃飯，當時郁方還不解為何要找她吃飯？在節目中見面才知道當年一桶爆米花，讓小朋友們吃得很開心，後來郁方還因此當了基金會的董事。當了董事後知道這些小孩都是來自不健全家庭，或爸媽已不在，被基金會的王子健夫婦「撿」回家，教他們學音樂，現在「家裡」已有5、60個小孩，而小朋友用的小提琴，也都是王子健夫婦自己在山裡面砍材、做成小提琴，去年他們到維也納參加比賽，還因此拿到世界冠軍。

她表示，「親愛愛樂」是一個不愛接受外界捐助的單位，這回將於12月29、30日在台北國父紀念館舉辦《黑孩子音樂會》，是想幫助台東孩子的書屋的黑孩子們，「因為這幾年經濟不景氣，小額捐款又變少」，所以親愛愛樂弦樂團的老師們才會想辦一個音樂會，幫助這群孩子。身為董事的她也說，「親愛愛樂」除了給這些小朋友一個家，也將在明年9月要開一個學校，讓小朋友長大後，可以順利讀國、高中，對此她還找來演藝圈友人康康、許傑輝、張本渝、黃嘉千、樊光耀等人也允諾，屆時要到學校擔任講師，讓這些小朋友都能享有健全的讀書機會。

(中時 )

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