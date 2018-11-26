霍建華皇帝魂入戲太深 爆打皇子氣到胃痛

2018年11月26日 18:53 中時 林淑娟

霍建華演出《如懿傳》入戲深。（緯來）

霍建華在《如懿傳》爆打皇子。（緯來）

霍建華演出《如懿傳》入戲深。（緯來）

霍建華、周迅演出《如懿傳》。（緯來）

周迅、霍建華、張鈞甯等人主演的《如懿傳》，在兩岸三地掀起收視熱潮，27日起將在衛視中文台、緯來戲劇台播出。霍建華飾演的乾隆皇帝後宮美女如雲，嬪妃們為了承寵無所不用其極，他坦言自己入戲深，有場皇后過世的戲，哀傷氣氛低迷，他氣阿哥們有奪嫡之心，對跪著的阿哥大罵呼巴掌、出腳踹阿哥與純貴妃，拍完甚至還氣到胃痛，他形容這次拍攝《如懿傳》狀態太不可思議，「感覺好像另一個人進到身體裡」。

入戲極深的霍建華在劇中皇子屢屢夭折，他一提到阿哥就落淚。此外，有場戲他面對周迅訴說著對她的歉疚，講台詞時崩潰到哭，手還發抖，也讓周迅看傻眼。

《如懿傳》開拍前，演員們就接受許多禮儀訓練，飾演皇帝的霍建華反倒還好，因為他是皇帝，大家都得對他行禮；他說，每到劇組換上了龍袍，走路經過時大家總會讓他一下，連導演都叫他「皇上」，讓他很快入戲。在拍戲九個月期間，他常皇帝魂上身，大家說來吃飯吧，他就會說：「好，用膳！」連他自己都覺得不可思議，竟連平常說話的方式都改變了。

拍攝期間大家有次難得約了聚餐，直到凌晨兩點，隔天其他人的戲都是中午過後才拍，唯獨他是早上7點拍，而且那場戲他獨拍，要對著如懿的畫像講一串思念台詞，他一看到密密麻麻的台詞擔心極了，緊張得背了又背，沒想到一開拍他聲淚俱下，一句台詞也沒忘，他笑說「這不是女人戲嗎？怎麼我好累啊」。

(中時 )