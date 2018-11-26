金門復育火金姑 大家一起來蒐集食物「蝸牛」助長大

2018年11月26日 19:34 中時 李金生

金門也有幼蟲陸生的「臺灣窗螢」和幼蟲水生的「條背螢」等2種螢火蟲。（金門縣務所提供）

金門的螢火蟲因棲地相繼遭到破壞，已難得一見。（金門縣務所提供）

小朋友開心野放螢火蟲的成蟲和幼蟲。（金門縣林務所提供）

金門縣林務所在太武山腳的植物園建置螢火蟲復育區，並採集地區分布的螢火蟲進行保種培育。因螢火蟲的主要食物「蝸牛」入冬後數量銳減，該所邀請民眾一起來蒐集，幫忙「火金姑」快快長大，再讓金門的夜空閃亮起來。

縣林務所指出，全球大約有2300種螢火蟲，台灣已紀錄54種，金門也有幼蟲陸生的臺灣窗螢和幼蟲水生的條背螢等2種，但因棲地相繼遭到破壞，已難得一見。

該所2016年啟動培育計畫，除在植物園建立螢火蟲復育區外，也採集地區分布的螢火蟲進行保種培育。在太武山區工作的民眾發現夏季螢火蟲數量有增多趨勢，顯示復育小有成果。目前，植物園的螢火蟲種源培育中心已可穩定繁殖臺灣窗螢，今年並野放了2000餘隻幼蟲及成蟲。

但因入冬以後，螢火蟲的食物來源「蝸牛」變少，該所邀請有興趣的鄉親一起走進潮濕或常澆水的地方如菜園、苗圃，協助蒐集扁蝸牛、球蝸牛和體型不要大於1.5公分的非洲大蝸牛幼蝸。

有意加入保育行列者可於周二至周日上班時，將蝸牛送至金門植物園的遊客服務中心。

(中時 )