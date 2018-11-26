等了12年！嚴正嵐圓夢發片新曲獻過逝父

2018年11月26日 19:07 中時 尤嬿妮

瞿友寧為嚴正嵐發片站台。（盧禕祺攝）

瞿友寧為嚴正嵐發片站台。（盧禕祺攝）

嚴正嵐跨界當歌手，26日舉辦首張專輯《告白》發片記者會，電影《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧現身打氣，想起終於一圓出個人專輯的夢想，嚴正嵐忍不住落淚，可惜她父親今年6月不幸溺水意外過世，發片喜悅無法與爸爸分享，嚴正嵐坦言遺憾：「我為爸爸寫了一首歌《花朵》，希望爸爸帶著所有能量到下一輩子，不要再為我擔心。」

嚴正嵐能寫能唱、曾是團體「南拳媽媽」一員，可惜遲遲未在歌壇闖出一片天，近年轉戰戲劇表現亮眼，如今重回歌手身分、推出個人專輯，她感動說：「這是我16歲進演藝圈想很久的事，沒想到12年後才實現。」她恩師瞿友寧今現身記者會，透露私下不時對她耳提面命，要嚴正嵐多給自己一些自信，想做什麼就放手去做，諸多勉勵現場氣氛感人。

新歌〈I don’t 姑息〉是她21歲時的創作，嚴正嵐以略顯兒歌式的唱腔詮釋該曲，被質疑無法展現歌喉，她表示當初唱片公司選此曲當主打時，內心感到驚喜，「在錄音室唱這首歌時，覺得自己毫無歌唱技巧，滿硬的！但自己寫這首歌的時候很開心，還會唱到笑出來，因為覺得自己實在太智障了，對我來說，這是充滿實驗性的歌」，認為該曲風格令大家印象深刻已達宣傳目的。嚴正嵐將於12月14、29日分別在台北及高雄舉辦「告白診療室」巡迴演出。

(中時 )