高雄激戰過後 韓國瑜和陳其邁被爆其實是好朋友

陳其邁（左）6月28日遇到韓國瑜（右），除了和他握手，還喊：「兄弟啊！」（本報資料照片）

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中時電子報

高雄市長選舉，國民黨的韓國瑜和民進黨的陳其邁激戰，陳敗選當天說，已致電給韓國瑜說恭喜。韓、陳在選戰你來我往，卻有網民爆料說，兩人其實原本是好朋友！？

PTT網民貼文爆說，當時韓國瑜和陳其邁在立法院是同事，兩人和其他人一起結伴去帛琉玩。還說韓國瑜擔任北農總經理時期，有一位民進黨議員(王世堅？)要在議場修理他，韓國瑜向過去的民進黨同事求救，其中一位就是陳其邁。結果陳其邁打電話給這位議員，並回電給韓國瑜說，「已經跟那位議員說韓國瑜是兄弟，絕對不能動他。」結果韓國瑜到議會後，那位議員果真沒為難他。

該網民還說，今年初，韓國瑜尚未決定要參選高雄市長時，在台南某一個場合巧遇陳其邁，陳其邁從後面一把抱住韓國瑜，從兩人的互動來看，就是兄弟。「好朋友為了選戰也會變死對頭 ，各位怎麼看？」

鄉民們對此回應超熱烈，「誰跟你死對頭啊，啊不就不同黨互相競爭而已。」、「他們不都說過只有政見攻防沒有人身攻擊。」、「選完氣氛不錯啊，感覺蠻可能的。」、「選完後不是說要當一萬年的好友嗎？」、「等等一起睡果菜市場。」、「真假？難怪，敗選能第一時間祝福。」、「本來就好朋友，各位其主，君子之爭。」、「辯論會那個擁抱果然不單純。」、「惺惺相惜，情不自禁，謝龍介和賴清德。」、「愛你一萬年，懂？？」、「藍綠惡鬥本來就只在檯面上吧。」、「這樣很好啊，藍綠在南部上演大和解，共繁共榮。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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