警政署長慰勞基層 送速食店餐點卡

2018年11月26日 19:18 中時 王揚傑

警政署長陳家欽親自慰勞基層員警。（王揚傑攝）

九合一大選順利落幕，全國各地警察局除選前查賄制暴、維護治安外，投票當天也出動大批警力維持投開票所秩序，除零星發生違反《選罷法》案件外，各地均未傳出治安事件。

警政署長陳家欽今（26）日下午至新北市板橋、海山警分局慰勉連日辛勞執勤的員警，「全國警察之友總會」則捐出700萬元，並由警政署選購連鎖速食店「餐點卡」，贈送給全國每位警察，謝謝他們在這段期間的無私奉獻，確保選舉前後的治安平穩。

警政署長陳家欽表示，感謝社會各界對警察的正面支持與關懷，此次「地方公職人員暨公民投票選舉」在歷經15天的競選造勢活動，全國警察全力投入選舉造勢活動、候選人人身及投開票所的警衛安全工作外，仍有兼顧社會治安穩定的重擔，當日內外勤同仁均停休，另外部分文職人員、司機、工友也犧牲假期協助，對於同仁們任勞任怨的執行勤務，心中深表不捨與肯定，再次感謝所有警察同仁及協勤民力對於選舉安全及社會治安的付出。

「全國警察之友總會」祕書長簡枝財表示，個人警職退休，能充分感受警察堅守崗位、維護社會治安的奉獻及警眷背後默默支持的體恤。今日代表警友總會將捐贈購買的知名速食業「餐點卡」親送給每一位警察同仁，讓同仁可隨時拿餐點卡兌換餐點，補充體力，以慰勉此次執行選舉勤務的警察同仁，並呼籲各界多給予警察同仁鼓勵，因為他們是「台灣穩定社會的最大後盾跟力量」。

(中時 )