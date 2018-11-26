泰山社福參與式預算票選　「防老凍齡志工專班」奪冠

泰山區貴和社區發展協會提案的「防老凍齡志工專班」榮獲最高票。（高彥哲翻攝）

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高彥哲
泰山區志工協會以「麵麵俱到‧饅頭傳愛」期望能帶領高風險及單親家庭成員參與饅頭手。（高彥哲翻攝）
泰山區快樂媽媽瑜珈協會「快樂婆媳瑜珈班」入選可獲得補助。（高彥哲翻攝）

2018年新北市泰山區「民間培力互助‧共創幸福泰山」社會福利參與式預算，投票結果正式揭曉！由泰山區貴和社區發展協會提案的「防老凍齡志工專班」拔得頭籌，延緩老化問題漸被市民重視，透過「參與式預算」營造高齡友善環境。

新北市泰山區貴和社區發展協會提案的「防老凍齡志工專班」，規畫培訓年輕的長輩成為太極拳、書法及按摩的種子志工，由志工指導及陪伴年紀較大的長輩運動，維持身心健康，達到「初老」照顧「老老」的目標，理事長陳明樹表示，明年將結合會員、里長及協會宣導，幫助更多泰山區長輩鎖住健康，加入「防老凍齡」的行列。

新北市政府社會局2018年結合泰山區公所推動「社會福利參與式預算」投票，歷經4個月嚴謹程序，並於9月17日至10月31日期間接受市民i-Voting網路投票，共2141人參與，總票數計13315票，突破上次蘆洲區社會福利參與式預算1435人投票的紀錄，並從10項提案中選出前6名，將於108年正式執行。

此次社會福利參與式預算投票中，10項方案共選出6案執行，其他獲選提案包含有新北市泰山區楓樹社區發展協會「長青健康課程：大家一起甩起來！」、新北市泰山區快樂媽媽瑜珈協會「快樂婆媳瑜珈班」、新北市樂愛自行車協會「關掉冷氣，揪孫逗陣騎腳踏車」、新北市泰山區大科社區發展協會「竹起安全家，編織幸福門」及新北市泰山區志工協會「麵麵俱到，饅頭傳愛」等6案。

社會局長張錦麗表示，今年社會福利參與式預算空前成功，要歸功於結合「官、學、民」的科技模式合作，並運用了國家發展委員會開發的參與式預算i-Voting平台，但最重要的是市民朋友主動參與投票，為在地發展與人民福利發聲，未來社會局除了將協助獲選團體推動方案外，也會持續推動參與式預算，讓公民參與的理念能夠向下紮根，讓社會福利更貼近人們的生活。

(中時 )

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