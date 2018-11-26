國際非洲豬瘟大流行 豬肉還能吃嗎？

2018年11月26日 20:00 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

2018年8月，中國傳出第一起非洲豬瘟案例，隨及如旋風般橫掃了整個中國，根據農委會動植物防疫檢驗局的統計，截至11月19日為止，中國已經有75個通報病例，每個省都有疫情。到底非洲豬瘟是什麼？我們該注意哪些事情？

Q1. 非洲豬瘟是什麼？

1921年，非洲肯亞發現第一起非洲豬瘟案例，從野豬傳到家豬，起初只侷限非洲地區，1957年在葡萄牙出現第一個歐洲病例，就此擴展到歐洲和加勒比海地區，如2007年喬治亞（Georgia）。在今年9月，比利時也傳出疫情。

2017年俄羅斯東部城市伊爾庫茨克爆發疫情，有專家推測，中國疫情爆發可能是從該地進口豬肉所引起的。

非洲豬瘟是病毒引起的一種高度傳染疾病，野豬、家豬都會傳染。發病豬隻，病徵為發高熱、皮膚呈現紫斑點，嘔吐、全身內臟出血最後死亡。畜產專家廖震元指出，非洲豬瘟病毒基因結構龐大且有逃避免疫系統攻擊的能力，所以目前全世界還無法研發疫苗，也缺乏有效的治療方式，對豬隻是高度致死的疾病。

Q2. 台灣是疫區嗎？

台灣目前不是疫區，但中國大陸、非洲、歐洲國家如比利時、盧森堡、匈牙利、羅馬尼亞都有疫情。

Q3. 非洲豬瘟是如何傳染的？

非洲豬瘟病毒是透過接觸傳染可經由廚餘、節肢動物（如蝨蟲、蜱）、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，廖震元指出，若沾附在人類鼻黏膜，可存活一周以上，就有可能傳給豬，且人如果吃了病死豬肉，人體就會帶有病毒，排泄物中也可能具有傳染力，因此建議到疫區旅遊或經商，盡量不要食用豬肉，以免擴大疫情。

Q4. 非洲豬瘟為何這麼難以處理？

非洲豬瘟雖然和一般豬瘟一樣都是病毒引起的，但一般豬瘟為RNA病毒，高溫或和空氣接觸就可以殺滅；但非洲豬瘟為DNA病毒，生存力強、不容易被破壞。

根據農委會的資料顯示，非洲豬瘟病毒在冷凍豬肉中可存活3年、冷藏豬肉100天，豬舍30日、糞便11日，廖震元表示，即使在醃製豬肉品，病毒都可能會存活，只有高溫才能殺死。

Q5. 如果吃到病豬豬肉，人體會產生症狀嗎？

不會。廖震元表示，非洲豬瘟不是人畜共通疾病，病豬肉對人體沒有任何影響。即便目前研究認為不會傷害人體，但德國聯邦風險評估研究所（BFR）建議，還是應該煮熟後再吃，而且應以超過攝氏70度的高溫烹調2分鐘以上。

Q6. 中國豬肉會輸進台灣嗎？

不會。防檢局表示，台灣目前沒有開放進口非洲豬瘟及口蹄疫疫區的豬肉（中國和東南亞國家），而國產豬肉都經過嚴格把關、檢疫，安全無虞，可以放心吃。

日前日本也傳出豬瘟疫情，防檢局指出我國每年從日本進口約40公噸豬肉，然日本發生之豬瘟跟非洲豬瘟病毒不同，有疫苗可預防，但為了不讓國內養豬戶暴露於風險之下，決定暫停自日本輸入豬肉及相關產品。

Q7. 該如何避免台灣成為疫區？

雖然不會從疫區輸入豬肉，但很怕走私。因此除了政府在邊境海關強力取締非法肉品之外，一般民眾也不應為一己之私或口腹之慾帶進、網購或寄送國外肉品回國，如果到中國參觀豬舍或到當地肉販市場，回國時應到機場的動植物檢疫櫃檯進行消毒，並自主隔離或避免到豬舍。

如果私自挾帶中國之肉品，如肉鬆、香腸、生鮮豬肉、臘肉等等，會被罰款台幣3000至1萬5千，並研議修法提高罰則至30萬元；如果違規輸入、網購或走私，可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。截至11月18日為止，防檢局已經裁罰209件。

養豬戶則是徹底實施進出防疫管制與消毒，使用廚餘的養豬戶要高溫蒸煮廚餘，並防止生廚餘交叉污染。

(中時電子報)