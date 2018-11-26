南紡購物中心耶誕點亮光之樹 董座雪中送炭捐120萬助弱勢

2018年11月26日 20:47 中時 曹婷婷

南紡購物中心26日晚間舉辦耶誕點燈儀式，以東方明珠照耀府城的概念，精心打造全台唯一的「寶石光之樹」。（曹婷婷攝）

南紡購物中心26日晚間舉辦耶誕點燈儀式，以東方明珠照耀府城的概念，精心打造全台唯一的「寶石光之樹」。（曹婷婷攝）

耶誕節不只象徵歡樂，同時也是溫馨送暖的節日！有府城「東方明珠」美譽的南紡購物中心26日晚間舉辦耶誕點燈儀式，以東方明珠照耀府城的概念，精心打造全台唯一的「寶石光之樹」，12公尺高耶誕樹進行精彩燈光秀，董事長侯博明雪中送炭捐贈120萬元，送暖台南家扶中心弱勢孩童，為即將到來的耶誕節更添溫馨。

南紡購物中心今晚6點於一樓戶外中華東路廣場舉辦「點亮南紡點亮愛 光之璀璨聖誕點燈夜」，現場邀請台南紡織公司兼南紡購物中心董事長侯博明、台南紡織公司總經理陳鴻模、台南紡織公司執行副總經理兼南紡購物中心副董事長王立範、南紡購物中心總經理廖孟省、南帝化工董事長楊東源、總經理許建祝、南台南家扶中心主任李保良、北台南家扶中心督導黃如芳等人手持鑽石魔法棒共同點亮發光寶石，耶誕樹瞬間閃耀璀璨光芒，伴隨雪花從天空飄落，民眾頓時歡呼聲四起，現場洋溢幸福耶誕氛圍。

南紡購物中心董事長侯博明慷慨解囊，分別捐贈各60萬元予南台南家扶中心及北台南家扶中心，南台南家扶中心主任李保良、北台南家扶中心督導黃如芳則回贈感謝狀，表達誠摯謝意，眾人亦希望透過拋磚引玉善舉，喚起更多企業及民眾關懷弱勢孩童，讓愛如同東方明珠般的聖誕樹，照亮並溫暖社會每個角落。

侯博明表示，弱勢更需要各界善心人士的關懷，希望此次捐款能讓家扶中心的弱勢孩童獲得實質幫助，也期待社會各界有錢出錢、有力出力，幫助弱勢度過溫暖的冬季，此外，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會12月1日，將前往北門區二重港仁安宮舉辦冬令救濟活動，當天將發550萬元慰問金，預計將有2500位低收入戶與身障弱勢民眾受惠。

(中時 )