南紡購物中心耶誕點亮光之樹 董座雪中送炭捐120萬助弱勢

南紡購物中心26日晚間舉辦耶誕點燈儀式，以東方明珠照耀府城的概念，精心打造全台唯一的「寶石光之樹」。（曹婷婷攝）

友善列印
中時
南紡購物中心26日晚間舉辦耶誕點燈儀式，以東方明珠照耀府城的概念，精心打造全台唯一的「寶石光之樹」。（曹婷婷攝）
南紡購物中心26日晚間舉辦耶誕點燈儀式，以東方明珠照耀府城的概念，精心打造全台唯一的「寶石光之樹」。（曹婷婷攝）

耶誕節不只象徵歡樂，同時也是溫馨送暖的節日！有府城「東方明珠」美譽的南紡購物中心26日晚間舉辦耶誕點燈儀式，以東方明珠照耀府城的概念，精心打造全台唯一的「寶石光之樹」，12公尺高耶誕樹進行精彩燈光秀，董事長侯博明雪中送炭捐贈120萬元，送暖台南家扶中心弱勢孩童，為即將到來的耶誕節更添溫馨。

南紡購物中心今晚6點於一樓戶外中華東路廣場舉辦「點亮南紡點亮愛 光之璀璨聖誕點燈夜」，現場邀請台南紡織公司兼南紡購物中心董事長侯博明、台南紡織公司總經理陳鴻模、台南紡織公司執行副總經理兼南紡購物中心副董事長王立範、南紡購物中心總經理廖孟省、南帝化工董事長楊東源、總經理許建祝、南台南家扶中心主任李保良、北台南家扶中心督導黃如芳等人手持鑽石魔法棒共同點亮發光寶石，耶誕樹瞬間閃耀璀璨光芒，伴隨雪花從天空飄落，民眾頓時歡呼聲四起，現場洋溢幸福耶誕氛圍。

南紡購物中心董事長侯博明慷慨解囊，分別捐贈各60萬元予南台南家扶中心及北台南家扶中心，南台南家扶中心主任李保良、北台南家扶中心督導黃如芳則回贈感謝狀，表達誠摯謝意，眾人亦希望透過拋磚引玉善舉，喚起更多企業及民眾關懷弱勢孩童，讓愛如同東方明珠般的聖誕樹，照亮並溫暖社會每個角落。

侯博明表示，弱勢更需要各界善心人士的關懷，希望此次捐款能讓家扶中心的弱勢孩童獲得實質幫助，也期待社會各界有錢出錢、有力出力，幫助弱勢度過溫暖的冬季，此外，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會12月1日，將前往北門區二重港仁安宮舉辦冬令救濟活動，當天將發550萬元慰問金，預計將有2500位低收入戶與身障弱勢民眾受惠。

(中時 )

國際非洲豬瘟大流行 豬肉還能吃… 新店區太平公園停車場 12月3日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。