新店區太平公園停車場 12月3日起實施路邊停車收費

2018年11月26日 20:47 中時 葉書宏

新北市政府交通局為改善停車秩序，提升停車周轉率，公告新店區太平公園停車場及秀山路11巷，自12月3日起納入路邊停車收費管理。（葉書宏翻攝）

新北市政府交通局為改善停車秩序，提升停車周轉率，公告新店區太平公園停車場及秀山路11巷，自12月3日起納入路邊停車收費管理，收費時間周一至周五7時至20時採計次收費，每次60元整。

交通局表示，本次納入收費的路段因停車需求高，已陸續劃設汽車停車位供民眾免費停放，為提升停車轉換率，讓公共停車格位能夠公平輪替使用，並讓更多有臨時停車需求的市民順利找到車位，日前交通局邀集相關單位現場會勘後納入收費管理。

交通局表示，該路段納入收費管理後，因有專人按時巡查停車狀況，如遇無牌車輛或廢棄車輛，可立即通報相關單位處理，因此對於該路段的停車秩序與環境整潔將有很大的助益。另外為使民眾了解該路段停車位即將納入收費管理，已於明顯處設置收費告示牌，並採用夾單方式宣導周知民眾。

另為便利民眾繳納路邊停車費，交通局推出「新北停車即時繳費零時差」服務，民眾於本市路邊停車離場後，可立即透過行動支付App（街口支付、橘子支付GAMA PAY、iPASS一卡通、onePaid萬付通、車麻吉、遠傳電信、停車大聲公、Pi行動錢包及歐付寶Opay等APP均可查詢、繳納）及e-bill全國繳費網馬上查詢、繳納停車費。

詳細繳費方式歡迎民眾至新北市政府交通局網站查詢或電洽：0800007550。另外民眾若想要知道目前路段上之停車狀況，只要上網搜尋新北市路邊停車空位查詢系統，即可在網頁上查看於收費時段內每格即時停車資訊。

(中時 )