曾文南化聯通管工程公聽會 周五六帶頭抗議

曾文南化聯通管工程公聽會，前立委周五六與多位楠西里長帶頭抗議。（劉秀芬攝）

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停擺多年的台南曾文、南化水庫聯通管工程，因列入前瞻基礎建設，今年6月11日行政院核定通過，將斥資120億元重新啟動，26日下午於玉井舉辦公聽會，然前立委周五六及多名楠西里長到場抗議，對新路線及工程提出多項質疑，要求依多年前越域引水工程計畫舊路線進行，不然將阻擋工程進行。

經濟部水利署南部水資源局表示，為提升南部整體抗旱救旱或臨時緊急狀況備援輸水能力，108年起將陸續推動曾文南化聯通管工程，管路將行經台南市楠西區、玉井區及南化區，總長度約25公里，預計於113年完成後，可在枯旱或其他緊急狀況而無法正常供水時，將曾文水庫的水往南輸送，連接南化淨水場及南化高屏聯通管，提供每天最大80萬噸的原水備援能力。

本次公聽會是依據土地徵收條例規定辦理，由南水局說明工程計畫概況，聽取土地所有權人及利益關係人意見，讓各土地所有權人更加理解曾文南化聯通管的公益性、必要性、適當性、合法性之外，也聽取土地所有權人及利益關係人意見，並面對面溝通釋疑計畫用地問題，公聽會會議紀錄也會於近期公告。

但公聽會現場擠進上百人，前立委周五六與多位楠西里長帶頭抗議，認為新路線管道沿台3線鋪設，將讓山區交通進入黑暗期，貨賣不出去，人跟錢都進不來。南化北寮里長也表示，贊成設立聯通管，前提是依多年前越域引水工程計畫舊路線進行。

也有地方人士擔心新路線破壞楠西、玉井、南化風水，以及工程施工方式安全問題，若發生強震，恐造成住宅崩塌，出事誰來負責。反對者多數要求依多年前越域引水工程已量測過舊路線進行，沿河岸新建專用道路來埋設，避免造成台3線沿途居民的干擾，又可帶動觀光。

公聽會在反對人士帶領下，參與者紛紛離席，然也有新路線私有土地所有權人表達同意徵收。

(中時 )

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