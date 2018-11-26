台南》尤榮智驚險過關 藍營成功插旗曾文區

2018年11月26日 20:44 中時 劉秀芬

台南市議員選舉第3選區結果出人意料，原被最被看好的郭秀珠意外落馬，被評估與尤榮智搶最後一席的陳秋宏，反而衝出第一高票，尤榮智也驚險過關，成功為藍營在曾文區拿下一席。

今年第3選區由原來麻豆、下營、六甲、官田4行政區，新併入大內區，此區向來是都是綠營票倉，自縣市合併以來，尤榮智第一次尋求連任遇挫，第二次再參選以些微差距輸給陳文賢落敗，這次此次捲土重來也不輕鬆。

尋求連任的郭秀珠基本票源在麻豆，沒想到陳秋宏、陳文賢父子聯手，硬是搶了麻豆26%選票、吳通龍也搶了快24%，郭秀珠只拿下不到36%，開票時就引起眾人驚呼連連，最後結果出來後，麻豆人才驚覺大事不妙，可惜悔不當初。

尤榮智此次競選，一如預期在六甲拿下最高票，在下營與官田是第二高票，麻豆、大內區都吊車尾，上的也是很驚險。郭秀珠落榜後，則在臉書感謝支持者相挺，宣布不再從政，也有網友拱郭秀珠女兒出來接班。有里長說，票開出來難看，都沒面子去安慰郭秀珠了，也擔心以後麻豆沒議員，誰來幫他們出聲。

地方人士指出，傳言說郭秀珠有婦女保障名額，1票就可以當選，影響選情。也有人分析，郭秀珠曾表態挺黃偉哲，導致中間選票流到尤榮智，挺陳亭妃的人也不投郭秀珠，藍綠票都拿不到，是她落選主因。

(中時 )