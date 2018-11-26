羽球年終總決賽 戴資穎挑戰女單三度封后第一人

2018年11月26日 20:26 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

12月12日開打的廣州世界羽聯BWF年終總決賽，5個組別的參賽名單公布，台灣球員有女單世界球后戴資穎、男單周天成，以及兩組男雙陳宏麟/王齊麟、廖敏峻/蘇敬恒獲得參賽資格，籤表則待公布，而戴資穎和周天成都是以世界巡迴賽排名第一入列，為台灣羽壇史上第一次，戴資穎更要挑戰第一個在年終賽女單三度封后第一人。

年終總決賽從2011年到去年名為超級系列年終總決賽，今年BWF修改賽制，年終賽更名為世界巡迴賽總決賽，有另外一套積分排名方式，和世界排名積分計算方式不一樣。世界巡迴賽超級系列1000、750、500、300級26站比賽，以及超級系列100級11站比賽積分最高前8名可獲年終賽參賽資格，不過BWF規定每個國家在各一單項最多只有兩席參賽資格，男單、女單、男雙、女雙及混雙5個單項滿額8席，另外該年的奧運金牌或世錦賽金牌也可保有一席參賽資格，但是在年終賽最後名單確定時，世界排名要在20名內。

台灣選手今年女單戴資穎、男單周天成都以世界巡迴賽排名第一之姿參加世界巡迴賽年終總決賽，男雙「雙麟配」和「廖蘇配」目前在世界巡迴賽排名分居2、3名，年終總決賽參賽資格也是到手，包過改制前的超級系列年終總決賽，今年將是小戴連續第6年參加年終總決賽，她曾在2014年和2016年封后，也要問鼎年終總決賽史上女單最多的第3度封后。

由於5個項目各國參賽限額在2席，以及世錦賽金牌保障的規則，女雙出現了目前世界第一的日本組合福島由紀/廣田彩花無緣年終的遺憾，因為今年世錦賽女雙冠軍是日本松本麻佑/永原和可那，確保年終賽資格，加上松友美佐紀/高橋禮華在年終賽積分超越下半季只有三場比賽打進冠軍戰的福島/廣田，因此最後日本女雙由松本/永原跟松友/高橋可以打年終賽。

(中時電子報)