吳蕚洋響應台灣食育協會「終止飢餓計畫」現場獻唱人生短短幾個秋

2018年11月26日 21:18 工商 張佩芬

「人生短短幾個秋，不醉不罷休⋯⋯」，台北市長参選人吳蕚洋日前在電視政見發表會大談蜂蜜檸檬的好處，又清唱《愛江山更愛美人》，引來網友的各種創意改編版本。儘管選戰已經結束，但吳蕚洋人氣依然不墜，在選前最後黃金夜發表的歌唱影片，點閱率已衝破70萬。許多網民期待他能參與跨年晚會卻遲遲沒有下文，而他響應台灣食育協會「終止飢餓計畫」，將到活動現場獻唱「人生短短幾個秋」 完整版。

在台灣食育協會理事長黃兆徽的邀請下，吳蕚洋慷慨為公益「獻聲」，將於台灣食育協會協辦的「南機場食物銀行募款餐會」上，現場演唱完整版的《愛江山更愛美人》一曲，並開放點歌，讓弱勢老人兒童和善心民眾大飽耳福。台灣食育協會也將募集小農栽種的有機檸檬和在地優質蜂蜜，特調出「蜂蜜檸檬汁」捐贈給餐會暢飲。募款所得，將全數捐助南機場的相關弱勢服務。

黃兆徽表示，該會已經啟動「消除飢餓」計畫，一波波推動「不浪費」的永續食育理念。而這也符合聯合國關注的永續發展目標。這項「消除飢餓」計畫包括：台灣食育協會正積極展開的「惜食好店」招募活動，預計串連台北市300多家麵包業者，其中食育大使吳寶春的麵包店，率先響應捐贈當天賣不完的麵包給弱勢團體。初期，將以協助南機場地區完善「終止飢餓」的相關弱勢服務為主，希望共同創造出可以永續發展的成功模式再推廣到台灣各地。

為協助南機場食物銀行辦桌募款，台灣食育協會今年也主動拜訪國內食品龍頭大成集團和欣光食品，並獲得鼎力支持，贊助得獎年菜，包括龍蝦五福拼盤、金龍佛跳牆、秘製紅麴東坡肉、豆酥金鯧、保師傅荷葉酒香糯米排等澎湃經典辦桌菜，還有多位名廚義務辦桌，包括國宴主廚曾秀保，欣光食品主廚陳啟文，檀島餐廳主廚黃祥恩等都會參與服務。

而餐會的表演節目，除了吳蕚洋將帶來《愛江山更愛美人》完整版的演出之外，還有專業的阿卡貝拉人聲合唱等等（柯媽媽？...說不定喔？）值得一提的是，蘇打綠樂團阿福當初得知南機場的眾多弱勢服務之後也義不容辭答應規畫一場最特別的餐會表演，精彩可期。

身為台灣食育協會創會理事的名作家張大春，也為餐會的宣傳文案揮毫題字，屆時也將和台灣食育協會其他成員包含星座專家瑪法達、麵包大師吳寶春、高雄餐旅大學楊昭景院長、蘇國垚教授等人，擔任募款餐會的服務義工。另外，中正社區大學、以及實踐大學餐管系的教授、學生，都將擔任餐會工作人員，為弱勢民眾盡一分心力。

「南機場食物銀行辦桌募款餐會」餐券一張2000元，所有參與者皆為義工，餐券和募款所得，將全數捐贈南機場各項弱勢服務工作。

「南機場食物銀行募款餐會」除了邀請獨居老人和弱勢孩童尾牙同樂，也讓社會善心人士認購愛心餐券，為南機場行之有年的【長輩送供共餐服務】、【國中小課輔】、【南機場食物銀行】等服務募款。迄今，南機場樂活園地每天供應250位弱勢民眾的餐食，【南機場食物銀行】則服務弱勢家庭370戶，而【食享冰箱】每月平均分享143公斤食物，充分發揚「不浪費、樂分享」的食育理念。機場食物銀行辦桌募款餐會」時間為12/22(六)下午六時，地點在台北市中華路二段，認購餐券請參考台灣食育協會、南機場幸福食物銀行臉書粉絲頁。（https://www.facebook.com/taiwanfoodeducation/）

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