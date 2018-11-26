國稅局水果月曆夯 發票換月曆千份秒殺

北區國稅局水果月曆夯，發票換月曆一早就吸引長長排隊人潮，千份秒殺。(蔡依珍攝)

友善列印
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民眾只要捐出今年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上的紙本發票8張或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本。(蔡依珍攝)
國稅局水果月曆夯、千份秒殺，26日特別邀請月曆上獲選的娃娃們一同參加。(蔡依珍攝)
國稅局水果月曆夯、千份秒殺，26日特別邀請月曆上獲選的娃娃們一同參加。(蔡依珍攝)

北區國稅局的水果月曆連年造成排隊風潮，今年除了月曆，還特別請名家書寫2張春聯「豬事大吉」及「歲歲平安」附送，增添喜氣及吉祥味，26日開放兌換，再度吸引民眾天未亮就來排隊，7旬林豐彬連續3年蟬聯第一名，5點就從台北出發來排隊，笑讚又美又精緻，賞心悅目看了就開心。

北區國稅局推出2019年水果月曆「豬歲喜盈門」，為增添月曆活潑性，今年特別廣邀24個單位的員工，提供5歲以下孩子的沙龍照或生活照，沒想到活動參加踴躍，湧進上百件照片，最後透過同仁票選，選出12張照片，放在月曆各月的左下角，搭配實用稅務宣導詞，希望傳遞正確觀念，討喜又吸睛。

今年更特別委託名書法家賴煥琳，親撰墨寶「豬事大吉」及「歲歲平安」，讓民眾可以當成春聯貼於門首，增添喜氣及吉祥味，彌足珍貴更值得共賞與珍藏。

民眾只要捐出今年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上的紙本發票8張或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本，募集之發票將全數轉贈公益慈善社福團體，國稅局也在發送月曆之際，特別夾2張DM，宣導3項重要稅務訊息，分別是「所得稅制優化方案」、「統一發票兌獎管道新措施」及「雲端發票e消費 行動支付最速pay」，希望藉由水果月曆的高人氣，讓更多民眾知道最新的稅務訊息，發揮最大的宣導效果。

(中時 )

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