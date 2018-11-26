UBA》台師大男籃第一個大三隊長？ 周桂羽有冠軍夢

台師大周桂羽今天拿下14分，助隊擊退文化大學、收下UBA新球季開季2連勝。(大專體總提供)

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中時電子報
／綜合報導
台師大陳又瑋(左)在UBA新球季前兩場比賽打出爭取新人王的氣勢。(大專體總提供)

107學年UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段，台灣師大在隊長周桂羽又是雙位數得分帶領下，今天77：62擊退文化大學，助隊收下二連勝。

今天攻下14分的周桂羽目前大三，教練兼學長的台師大教頭王志群說：「周桂羽有可能是台師大男籃史上第一個大三隊長，因為依照慣例，台師大男籃隊長會由大四學長出任，這次換賦予大三的周桂羽重任，主要看在他球技、作風、個性都蠻適合這個角色。」

王志群補充，今年夏天周桂羽入選中華白（大學明星隊）、首次參加瓊斯盃，盃賽結束歸隊後，似乎眼中變得只有籃圈、不見隊友，隨後王志群解釋，會吐周桂羽的槽，是跟他溝通後，他充分了解籃球永遠是團隊運動，先有團隊、才有個人，在場上表現也回到正軌。

周桂羽曾和目前旅美的簡廷兆，在104學年HBL高中籃球聯賽獲得隊史最佳的季軍，進入UBA這三年目前也與冠軍無緣，成為隊長後，他期許球場內外都要以身作則，雖然責任、壓力都很大，最終目標就是要率隊拿冠軍。

台師大大一新鮮人陳又瑋，曾獲得HBL新人王，UBA前兩場比賽也是得分上雙，今天進帳14分、4抄截，不過失誤6次比昨天完美的零失誤差，他透露自己要再加強穩定性，並以團隊優先，但有機會爭取UBA新人王的話，他也不會輕易放棄。

(中時電子報)

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