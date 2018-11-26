學者推測 蔡英文絕不會放棄爭取連任

2018年11月26日 21:03 旺報 林永富

前玄奘大學傳播學院院長劉念夏。

學者對於九合一大選民進黨大敗之後，蔡英文總統是否會放棄連任之路表示，以蔡英文的個性來看，她絕對不會放棄爭取連任。雖然辭去黨主席，但她仍會找到其他的權力基礎，所以不會成為跛腳總統。

台灣競爭力論壇26日舉辦「選後民進黨大崩盤 台灣政局演變預測」記者會，對於2020年總統大選，世新大學新聞學系教授彭懷恩指出，總統選舉約一年前政黨內部開始初選，也就是明年三、四月就要動員，所以民進黨要大變動，很難。他說，以蔡英文的個性，絕對不會放棄，除非面臨太大壓力，否則一定爭取連任，爭取連任就應會拉攏行政院長賴清德，形成蔡賴配。

前玄奘大學傳播學院院長劉念夏表示，外界有人認為蔡英文在這次九合一選舉民進黨大敗之後會跛腳，他認為不會。蔡英文一定會找到其他地方找到權力基礎，所以勢必會要求行政院改組。

劉念夏說，目前內閣多屬新潮流系，但敗選的台中市長林佳龍是正國會，陳其邁是英派，兩人很可能被延攬進新內閣，把新潮流內閣改成跨派系內閣，吸納落選的人進入，形成跨派系結盟，來支持蔡的權力基礎。

他認為，賴清德挑戰蔡英文且勝出是具有最高機率，因為賴是獨派非常支持的人選，但蔡並非跛腳，會找到新的方向來抑制賴清德勝出。

至於台北市長柯文哲，劉念夏說，因為這次民進黨派姚文智選台北市長，猜測是蔡英文不願見到柯坐大要消滅他於灘頭堡，不要成為蔡2020的對手。民進黨若不提姚就沒有籌碼與柯談判。就如修西底德陷阱，蔡看到柯是新興強權，挑戰蔡2020，因此提前要消滅他。

(旺報 )