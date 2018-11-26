學者推測 蔡英文絕不會放棄爭取連任

世新大學新聞系教授彭懷恩。

友善列印
旺報
前玄奘大學傳播學院院長劉念夏。

學者對於九合一大選民進黨大敗之後，蔡英文總統是否會放棄連任之路表示，以蔡英文的個性來看，她絕對不會放棄爭取連任。雖然辭去黨主席，但她仍會找到其他的權力基礎，所以不會成為跛腳總統。

台灣競爭力論壇26日舉辦「選後民進黨大崩盤 台灣政局演變預測」記者會，對於2020年總統大選，世新大學新聞學系教授彭懷恩指出，總統選舉約一年前政黨內部開始初選，也就是明年三、四月就要動員，所以民進黨要大變動，很難。他說，以蔡英文的個性，絕對不會放棄，除非面臨太大壓力，否則一定爭取連任，爭取連任就應會拉攏行政院長賴清德，形成蔡賴配。

前玄奘大學傳播學院院長劉念夏表示，外界有人認為蔡英文在這次九合一選舉民進黨大敗之後會跛腳，他認為不會。蔡英文一定會找到其他地方找到權力基礎，所以勢必會要求行政院改組。

劉念夏說，目前內閣多屬新潮流系，但敗選的台中市長林佳龍是正國會，陳其邁是英派，兩人很可能被延攬進新內閣，把新潮流內閣改成跨派系內閣，吸納落選的人進入，形成跨派系結盟，來支持蔡的權力基礎。

他認為，賴清德挑戰蔡英文且勝出是具有最高機率，因為賴是獨派非常支持的人選，但蔡並非跛腳，會找到新的方向來抑制賴清德勝出。

至於台北市長柯文哲，劉念夏說，因為這次民進黨派姚文智選台北市長，猜測是蔡英文不願見到柯坐大要消滅他於灘頭堡，不要成為蔡2020的對手。民進黨若不提姚就沒有籌碼與柯談判。就如修西底德陷阱，蔡看到柯是新興強權，挑戰蔡2020，因此提前要消滅他。

(旺報 )

陳文茜大膽預測 陳菊選主席 陳建… 4年前「民進黨復仇者聯盟」被網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。