陝西黃柏自然保護區　首次發現金錢豹蹤影

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旺報
孫曜樟

大陸陝西黃柏原國家級自然保護區在2018年紅外線相機監測資料的收集中，首次發現拍攝到的金錢豹實體，陝西省太白林業局表示，從拍攝的視頻觀察，豹體毛色鮮亮，四肢強健有力，行動敏捷。

陝西省太白林業局保護科科長趙靜說，該相機安裝於保護區內興隆嶺荒草坪廢棄林區便道周邊，海拔2450公尺，為溫帶針葉闊葉混交林，喬木鬱閉度0.7。當時，金錢豹視頻拍攝的時間為2018年1月23日下午3時29分。7日後，7時15分又拍攝到金錢豹的一張照片。

趙靜說，20世紀70、80年代有林區工人說在保護區看見過金錢豹，但是一直沒有實物證實，這次紅外相機拍攝到金錢豹，證實了保護區確實有金錢豹。黃柏原自然保護區發現金錢豹也反映出黃柏原自然保護區區域生態環境越來越好，生物鏈日趨完善，生物多樣性更加豐富。黃柏原自然保護區也是正在籌建的大熊貓國家公園陝西秦嶺區的核心區，他們將加強管護，做好黃柏原的生態環境保護。

近年來，黃柏原自然保護區憑藉中央財政補助資金專案，透過設置紅外線相機對野生動物資源進行監測，累計拍攝到照片6萬多張，視頻近2萬段，共記錄獸類19種，鳥類8種，包括大熊貓、金絲猴、羚牛、林麝、金錢豹等5種國家一級保護野生動物。

(旺報 )

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