陳庭妮、劉以豪「先打才愛」 票房破億裝可愛扮小貓女

張書豪（左起）、陳庭妮和石知田在片中各有截然不同的愛情觀。（粘耿豪攝）

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愛情電影《比悲傷更悲傷的故事》26日在美麗華影城舉辦戀人場特別放映，演員陳庭妮、張書豪、石知田出席活動，談到陳庭妮在片中用力賞劉以豪一巴掌，她坦言打完後沒向劉以豪道歉，「因為是角色安排。」石知田在旁搞笑離間：「他好像不是這樣想。」但陳和劉今年又在戲劇《種菜女神》成為相愛情侶，不會尷尬？陳庭妮笑答恰好能因新戲而和解，「先打才愛，流程滿順的！」

昨數十對的情侶參與活動，張書豪挑戰當主持人，訪問情侶卻頻冷場，只好由主持人楊達敬頻伸援手，石知田現場朗誦情詩增添浪漫，陳庭妮則發揮為戲學攝影的才華，為情侶拍攝紀念拍立得，被問「怦然心動」的條件，她要求：「走路會等我。」因之前在金馬影展紅毯上被張書豪和劉以豪丟在後方，讓她直呼2人無法讓她動心。

該片在韓國、香港放映時台下都哭成淚海，導演林孝謙表示很期待台灣觀眾的反應，張書豪的好友林俊傑（JJ）和懷秋也主動提出想看該片，張書豪還特別提醒：「這不是爽片喔！」卻被JJ反問：「你覺得我是不會看這種片的人嗎？」

陳庭妮和劉以豪都將包場請親友觀影，張書豪則要好友直接拿票根報帳，被問票房破億「祭品」，林孝謙提議演員全體打扮成吳映潔（鬼鬼）在片中飾演的「小貓女Bonnie」，並齊跳〈Kitty Bomb〉，3位演員全都說好，張書豪還幫腔說：「劉以豪應該沒問題！」電影於30日全台上映。

(中時 )

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