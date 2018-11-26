73歲鋼琴家羅塞爾彈莫札特 返璞歸真

2018年11月26日 22:43 中時 趙靜瑜

年過七十老當益壯，73歲前東德鋼琴家羅塞爾兩年前獲薩克森莫札特協會頒贈莫札特獎，肯定了他在巴洛克音樂上的貢獻。羅塞爾表示，對音樂家來說，莫札特音樂就像是「試金石」，「當代音樂家的最大問題是維也納古典音樂，對他們來說，浪漫的19世紀音樂，以及現代主義音樂都比貝多芬、莫札特容易處理。你讓一個年輕人彈莫札特時，你很快就能發現他有哪些缺點。」

羅塞爾表示，莫札特《A大調第11號鋼琴奏鳴曲，K.331》是他從小彈到大的曲子，「它就像一面鏡子，在人生的不同階段，映射出不一樣的面貌。」最近這幾年演奏莫札特又錄製莫札特鋼琴奏鳴曲全集，「讓我想起我小時候在練琴，彷彿經過一生的歷練，又回到原先最簡單最純粹的樣子。」

羅塞爾1945年出生於德勒斯登，6歲開始習琴，父母分別是指揮家和歌手，後赴俄國習琴，在莫斯科音樂院師事巴許基洛夫，後轉入小提琴家歐伊斯特拉赫長年鋼琴夥伴奧柏林門下，才華洋溢，學生時期陸續獲得1963年國際舒曼鋼琴大賽、1966年莫斯科柴可夫斯基國際鋼琴大賽和1968年的蒙特婁國際鋼琴大賽等大獎，被譽為「東德之光」。

在東西德分裂時期，羅塞爾是德勒斯登音樂院的頭牌鋼琴教授，除了德奧作曲家作品擅長之外，他在拉赫曼尼諾夫、普羅高菲夫等俄羅斯作曲家的作品上著墨甚深。近年羅塞爾全心鑽研貝多芬與莫札特，有樂評認為他揉合了吉利爾斯與布蘭德爾的氣質，清晰、嚴謹、深邃是他的招牌特色，具有老派而堅毅的品質，羅塞爾也正在進行莫札特鋼琴協奏曲全集的錄音計劃。

羅塞爾鋼琴獨奏會將於12月2日在屏東演藝廳音樂廳、12月3日於國家音樂廳舉行，曲目除了莫札特之外，也將帶來巴赫、德布西與法朗克等經典名作。

(中時 )