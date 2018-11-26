《紅衣》吳念軒、詹宛儒拍VR！竟在兇宅「事發地點」取景

2018年11月26日 22:36 中時 徐桐炘

高雄電影節今年推出「VR體感劇院」，試營運期間受國際VR影人群起盛讚，短短17天創下8000體驗人次，將在11月30日本週五盛大開幕，首波開幕強檔，獨家限期放映《紅衣小女孩：魔神仔》VR，企圖以近日最熱門之鄉野傳說「紅衣小女孩」打頭陣，而電影女主角「國民鬼娃」詹宛儒將於12月1日擔任VR體感劇院一日店長，讓紅衣小女孩現身觀眾眼前，驚嚇加倍升級！

未料拍攝地點真的處於「凶宅」中，導演鄭卜元當天就察覺許多角落藏著符咒，雖提出疑問，但製片口風相當緊，直到拍攝結束當日才承認這裡真的是凶宅，且事故案發地點就在拍攝的房間之中。所幸由於拍攝時間相當短，必須在二日內完成布景、妝髮、拍攝等工作，在時間太趕、資源不足的情況下，大家都很緊繃，演員更沒時間感覺害怕。

該片由紅衣製作團隊與專業VR影像技術團隊 Funique 共同推出，鄭卜元表示最初會接下這個挑戰，是在看到《紅衣小女孩2》中許瑋甯以傳神演技詮釋被鬼怪附身，並在電影中多次撲向觀眾，許瑋甯的精彩演出效果讓導演鄭卜元大為驚艷，也因此接下共同開發VR版的構想。

而該片則延續了虎爺情侶檔的故事線，有情人終成眷屬，希望買房子展開新生活，未料看房子的過程中遇上凶宅，撞見了一幕幕詭異難解的情景。而作為《紅衣小女孩》VR版外傳，這次觀眾不再只是以旁觀者的姿態看著大銀幕，戴上VR頭顯裝置後，將置身在凶宅之中，無法預測魔神仔何時站在你身旁……。11月30日起12月21止在VR體感劇院播放。

(中時 )