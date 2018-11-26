《紅衣》吳念軒、詹宛儒拍VR！竟在兇宅「事發地點」取景

吳念軒和詹宛儒在VR一起走訪凶宅。（雄影提供）

友善列印
中時

高雄電影節今年推出「VR體感劇院」，試營運期間受國際VR影人群起盛讚，短短17天創下8000體驗人次，將在11月30日本週五盛大開幕，首波開幕強檔，獨家限期放映《紅衣小女孩：魔神仔》VR，企圖以近日最熱門之鄉野傳說「紅衣小女孩」打頭陣，而電影女主角「國民鬼娃」詹宛儒將於12月1日擔任VR體感劇院一日店長，讓紅衣小女孩現身觀眾眼前，驚嚇加倍升級！

未料拍攝地點真的處於「凶宅」中，導演鄭卜元當天就察覺許多角落藏著符咒，雖提出疑問，但製片口風相當緊，直到拍攝結束當日才承認這裡真的是凶宅，且事故案發地點就在拍攝的房間之中。所幸由於拍攝時間相當短，必須在二日內完成布景、妝髮、拍攝等工作，在時間太趕、資源不足的情況下，大家都很緊繃，演員更沒時間感覺害怕。

該片由紅衣製作團隊與專業VR影像技術團隊 Funique 共同推出，鄭卜元表示最初會接下這個挑戰，是在看到《紅衣小女孩2》中許瑋甯以傳神演技詮釋被鬼怪附身，並在電影中多次撲向觀眾，許瑋甯的精彩演出效果讓導演鄭卜元大為驚艷，也因此接下共同開發VR版的構想。

而該片則延續了虎爺情侶檔的故事線，有情人終成眷屬，希望買房子展開新生活，未料看房子的過程中遇上凶宅，撞見了一幕幕詭異難解的情景。而作為《紅衣小女孩》VR版外傳，這次觀眾不再只是以旁觀者的姿態看著大銀幕，戴上VR頭顯裝置後，將置身在凶宅之中，無法預測魔神仔何時站在你身旁……。11月30日起12月21止在VR體感劇院播放。

(中時 )

陳庭妮、劉以豪「先打才愛」 票… 張鈞甯扮若曦「哭到流鼻涕」 他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。