無懼電子干擾 美成功測試無人機群自主協調作戰

2018年11月26日 22:00 中時電子報 盧伯華

CODE系統運作概念動畫

美國軍方高等研究計劃署(DARPA)最近剛通過一項測試，證實無人機群能在高強度的電子干擾環境下自主協調攻擊任務。的高度自治、緊密相連無人武器系統──能裝置於飛機、艦艇、裝甲車等──被美國軍方視為贏得未來戰爭的重要策略，即便受到電戰干擾攻擊，也能從零星的人類指令中透過機群的訊息共享與協作，精確地完成打擊任務。

據《防務一號》(Defense One)網站報導，美國軍方贏得未來戰爭的主要策略之一是把一大堆各式各樣的陸地、空中與水面的無人載具送往戰場，這種跨越陸海空與網路的大規模協調攻擊，首先要面對來自敵方的強大電子干擾戰。軍方研究人員認為，無人武器接收到人類指令與載具之間的訊息對任務執行至為關鍵，如果處於強大電子干擾環境中，可能會阻礙任務的順利執行。

不過，本週由美國國防部高等研究計劃署在亞利桑那州尤馬(Yuma)試驗場對一種名為CODE(Collaborative Operations in Denied Environment)的系統進的一系列測試，測試結果表明，即便無人機的通訊與GPS系統處於高強度電子干擾環境中，進行測試的實體無人機與虛擬無人機仍然能以高度自主與群體協調的方式共同完成任務。

DARPA在一份聲明中說，測試結果顯示，無人機系統可以有效地共享信息，協同計劃和分配任務目標，制定協調的戰術決策，並以極少量的訊息溝通進行協作，以應對動態的高度威脅環境。

報導認為，即使是目前最好的電子防御戰術也不甚完美。這些年來，美國國防部努力發展機器學習和人工智慧等新興技術，可以在軍事設備之間利用極小範圍頻譜作為彼此溝通的訊號窗口，由此獲得的少量訊息就足以讓所有的系統組件一起工作，同時還能將戰場訊息回傳給人類指揮官做為決策參考。這就是DARPA在尤馬測試的內容。

這次的測試以6個實體無人機和24個虛擬無人機同時進行打擊任務，在無GPS導航的情境下處理隨機出現的障礙物或防禦攻擊，並接收一名人類指揮官的任務信息，最終還要找到目標，完成攻擊任務。

報導說，無人機群證實可以根據任務要求在不斷變化中的環境進行協調合作，這項研究計劃完成後，可望在明年將技術轉移給海軍。

(中時電子報)