國際衝浪賽台東金樽海邊開幕 200名高手逐浪競技

2018年11月27日 07:11 中時 莊哲權

台灣國際衝浪公開賽26日在台東金樽海邊展開，許多國外選手賽前就下海試衝，希望獲得佳績。（莊哲權攝）

台灣國際衝浪公開賽26日在台東金樽海邊展開，許多國外選手賽前就下海試衝，希望獲得佳績。（莊哲權攝）

2018台灣國際衝浪公開賽26日在台東金樽海邊開幕，今年台東縣政府與「世界衝浪聯盟（WSL）」合作，辦理「世界衝浪長板總冠軍賽」及「世界青少年衝浪總冠軍賽」，創下台台首次辦理「雙世界總冠軍賽」紀錄，總獎金高達800萬，吸引17個國家200名的衝浪好手激戰金樽。

昨天的開幕式由東河國小學童原民舞蹈迎接世界各地的衝浪菁英，並由阿美族耆老祈福，縣長黃健庭表示，繼2017年由WSL選定為「世界衝浪長板總冠軍賽」場地後，今年加碼「世界青少年衝浪總冠軍賽」，為WSL創立以來在同一場賽事產生雙冠軍的紀錄。

黃健庭指出，台灣國際衝浪公開賽從2011年開辦以來，已成為全球衝浪界最受矚目的賽事之一，賽事規模及等級年年提升，希望打造金樽成為世界衝浪聖地，讓台東站上世界衝浪舞台。

不少國內外選手在開賽前就提前到金樽海邊試衝，吸引台東攝影玩家前往獵影，但是今年外縣市來的攝影者明顯減少，也有有民眾反映，衝浪比賽舉辦第8年了，卻與社區嚴重脫節，東河鄉民眾完全沒有參與感；還有，現場竟然看不到賽程及選手的資訊，國際賽事美中不足。

這次賽事從11月26日至12月9日，比賽期間WSL並全程直播，讓台東再次被世界看到，會場除了設置衝浪市集，提供在地美食及衝浪文創商品，也規畫以衝浪主題的特色DIY活動，及SUP立槳衝浪體驗，歡迎民眾現場報名。

(中時 )