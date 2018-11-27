枋寮新科鄉長陳亞麟未上任先訪查公所 承諾將解決樂樂養雞場問題

枋寮鄉長當選人陳亞麟為無縫接軌服務鄉民，26日特地事先訪查公所業務，並承諾將兌現政見爭取建置環境監控站，以此力抗樂樂養雞場。（謝佳潾攝）

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枋寮鄉長的「新秀之爭」，最後成就了全屏最年輕的鄉長，當選的32歲陳亞麟一路走來戰戰兢兢，任職前更不敢鬆懈，26日訪查公所業務就為無縫接軌服務鄉民，而針對全鄉人最詬病的樂樂養雞場，他也將兌現承諾爭取建置環境監控站，以此力抗惡鄰居。

陳亞麟出生水底寮，後「北漂」打拼政治事業，2年前萌生返鄉選鄉長的念頭，而後開始每周五回家的「開車人生」，直到1年半前辭去台北市議會正職公費助理後，正式回歸開啟選舉之路，他花1年多的時間讓大家認識他、也讓自己更認識這塊養育他的土地。

他指出，他回枋寮後雖住在東海，但水底寮居民的痛他怎會不懂，他一定要解決樂樂養雞場的問題，首先會先與業者溝通，若無效果將採「研訂法規」及「建置環境監控站」2種方法並與中央、縣府合作成立稽查大隊，透過法與科技攻略來解困。

他說，只要有數據找出汙染源，不相信懲罰不到業者，而他真的很感謝鄉民對他的肯定，從開票結果來看，不僅水底寮及東海開出大紅盤，以往大票倉北勢寮也只是小輸。

「年輕絕對不是包袱！」陳亞麟強調，年輕人最無法說服人的就是經驗，但他從19歲起就當游錫堃的幕僚，之後陸續任議員辦公室主任、法案特助等，不論是政治經歷、或行政法規的推動流程，他都非常熟識，因此有信心為大家帶來不一樣的枋寮。

(中時 )

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