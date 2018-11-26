臉書直播破10萬人 韓國瑜：根就在台灣 心中希望始終存在

2018年11月26日 22:53 中時電子報 丁世傑

韓國瑜26日直播

高雄市長當選人韓國瑜今（26）晚間在臉書開直播，他表示，身體大概是支氣管發炎，開一點抗生素，每天吃藥，恢復身體，不用擔心。以60歲來看，身體OK，沒問題。

首先，韓國瑜提到內閣條件，就是專業能力、操守、熱情。另外希望身體調養好，因為已經8、9個月沒些過一天假，照鏡子越來越不喜歡自己，選舉很害怕講錯話，若講一些笑話多諒解，網路朋友請標準放寬一點，人生可以快樂一點，高雄可以充滿歡樂，陽光愉快。

第三，關於鐵粉國旗哥謝先生選前之夜過世，韓國瑜不捨表達特別感謝，已經請人向家屬致哀，等他自己身體康復會親自去祭拜，他聽了心裡很難過，再次感謝熱心的朋友！

韓國瑜說，上任第一天晚上要睡在高雄果菜公司，睡沙發就好，他不知道別人怎看，但因為他是果菜市場出身，對農民朋友有很深厚感情，從哪裡出身不要忘根，早上起來會跟攤商聊聊天，聽聽看市府可以幫忙做什麼。

韓國瑜也表示，他每個月會找不同人，農漁村、勞工、計程車朋友、單親家庭，自己帶便當睡袋，聽聽基層民眾有何困難。因為這不是做官、不是賺錢，他要了解民眾怎過日子。並自稱以前做了12年民代，最後到便利店都不會買東西，因為秘書都做好了，生存本能都不會，很可怕。離開民代後思考，政治人物一定要和民眾在一起，例如育幼院、青少年，聽聽看他們聲音。韓自我期許‵，政治人物絕對不能離開基層，否則內心驕傲，施政重心會離開民眾。有些民眾遇到困難也不知道找誰幫忙，他會聽聽大家聲音！永遠與民眾在一起！且未來高雄市府一定要推動雙語教育，否則學生會吃虧。

對於宅神發雞排，韓國瑜謝謝他說話算話，振興經濟。另外韓國瑜說一個好消息，至少有10家公司希望來高雄投資，他聽了很高興，不管如何，大家看好高雄，如果大家有認識台商在找投資地點，請來高雄投資，高雄會打造友善環境。例如最近愛爾蘭很成功，大量對外招商，經貿局官員行李都在辦公室，一有電話立刻出發。未來高市府要愛爾蘭精神，高雄經濟會愈來愈好，很有信心。以後台灣也不會重北輕南，大家越來越重視高雄。韓聽說北京觀光團指定2天在旗津，韓說他高興得不得了，高雄發展潛力比台北大太多了！來高雄，腹地大，好吃的東西多，充滿信心，趕快來發展，早來贏的機會大！

主持人說，有網友父親明天要動心臟手術，希望韓總祝福，韓國瑜說，非常祝福這位父親早日康復，如果康復後一定要來高雄走走！

至於蔡英文打電話給六都市長，韓國瑜表示他接到電話嚇一跳，蔡英文非常客氣，說選戰很「精彩」，中央與高雄有很多配合可能性。韓國瑜回答說，只要對高雄有幫助，一定百分百配合，只要為高雄謀福利，沒有理由拒絕，不會楚河漢界，否則很沒營養，人民安居樂業是最重要的，不會傷害老百姓福祉，這個節以後可以解開一點，很謝謝蔡英文總統。通話大約一分鐘，很感謝蔡總統。

韓國瑜也謝謝網路上的朋友，並且信心喊話，雖然眼前台灣很困難，但對未來一定抱持希望樂觀期待。因為根就在台灣，有些朋友掉眼淚憂慮，但台灣很棒，有很好條件，台灣很困難，但心中希望始終存在，希望大家一起祈禱台灣會更好。

韓國瑜強調，全世界最愛台灣的一定是台灣人，一定充滿樂觀希望。未來高雄雖然困難，但很有信心，經濟會越來越好，歡迎來高雄就學就業投資吃美食，希望大家都愛上高雄。感謝大家關心，祝福大家順心如意！

(中時電子報)