探望獨居長輩 明道國際志工社史瓦帝尼學生海口關懷之旅

2018年11月27日 07:13 中時 鐘武達

淨灘結束後，史瓦帝尼學生與淨灘戰績合影。（明道大學提供）

進行環境生態教育時，史瓦帝尼學生親自動手挖貝殼、蛤仔。（明道大學提供）

明道大學課程與教學研究所所長黃源河為培養學生友善關懷弱勢的同理心與了解環境保護的重要性，25日帶領國際志工社17名史瓦帝尼及台灣的學生挺進雲林縣台西鄉「海口」探望獨居長輩，並到新虎尾溪出海口與台西港等地淨灘。

明道大學國際志工社共有9名史瓦帝尼學生與8名台灣學生參與這次活動，他們先到台西鄉探訪7名獨居老人贈送牛奶、麥片和水果，還送上喜氣的小紅包，除了關懷，學生們還挽起袖子動手替行動不太方便的老人家打掃庭院、拔除雜草、修剪樹枝、撿拾垃圾，將居家環境整理得很乾淨。

一行人接著轉往新虎尾溪出海口、台西港參與淨灘，學生們目睹垃圾汙染海洋很嚴重，相當不忍心，立刻捲起袖子沿著海灘撿。這趟淨灘之旅同時也是1堂生態課，黃源河還特別安排專人解說，讓這群來自四周都不靠海的史瓦帝尼學生更深刻地認識台灣海洋生態的豐富與特色，最後還讓史瓦帝尼學生體驗海邊挖文蛤。

史瓦帝尼學生米帝森說，透過志工服務，可以幫助弱勢的老人們有乾淨明亮的居住環境，覺得很開心，還說，從史瓦帝尼來台灣也經常接受陌生人的熱情幫助，未來有機會一定還會再參加這樣有意義的活動。

(中時 )