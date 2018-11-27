贈獎》嚴正嵐《告白》送小香水

2018年11月27日 14:00 中時電子報 蔡曉婷

2018『那個，讓人記不住的女生』

是時候讓你聽見

嚴正嵐 首張個人專輯

（圖／海蝶音樂/太合音樂提供）

【告白It’s time to tell you】

個讓人記不住的女生

用過許多面孔演繹角色，甫入圍金鐘獎的【花甲男孩轉大人】阿瑋、【帶我去月球】的小八、【只為你停留】的徐寶麒跟徐黛麒、榮獲金穗獎最佳女演員的【直線七秒】小婕，也曾擔任過南拳媽媽樂團第四代主唱；她們是、也都不是嚴正嵐。

第一印象給人親切、鄰家女孩感、清新自然的偶像質感中，又不失甜美可愛的自我獨特的藝文特質。如果要用一種味道來形容嚴正嵐，說起來比較像是「剛剛洗完澡的味道」，那一種讓人舒服放鬆、暖暖的、想緊緊擁抱的感覺。那個你沒聽過、見過，暫時還沒能記住，那個愛唱歌的女生；這一次，要回到最初的自己，練習告白、唱給你聽。

（圖／海蝶音樂/太合音樂提供）

嚴正嵐與好朋友的音樂遊戲室

專輯製作人由金曲獎得主陳君豪操刀，集合音樂精靈許哲珮、鬼才新人OZI御用製作人MCKY，共同製作人韓立康、王希文；黃金團隊陣容還包括入圍過金曲獎的脆樂團、金曲獎最佳樂團旺福的姚小民、金曲獎作曲黃建為、王牌作詞人葛大為；並力邀大陸火紅的民謠清新二人組【房東的貓】。音樂曲風上多元豐富且火花不斷，Big Band、Dream Pop、Retro Funk、電子搖滾、虐心情歌⋯，後期製作大力邀請了日本歌手星野源御用母帶工程師內田孝弘，讓整張專輯擁有更出色的聲音表現。嚴正嵐攜手音樂人好朋友們，展現其對音樂作品的企圖心與廣度，她笑說這簡直是一個夢幻清單、圓夢的旅程。

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◎ 活動日期：11月27日下午2時～12月8日中午12時截止

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◎ 獎品：

★DearBody亮度品牌配方香水30ml

★LOVEISDERMA 愛斯德瑪 14D 強效緊緻眼周精華30ml

◎ 得獎公佈：12/8 下午2時後公布，得獎名單公布於本網頁。

◎ 領獎方式：限親領，或請親友持得獎人身分證明文件代領

2018年12月8日~12月14日，每日上午11時~下午5時（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），前往時報大樓：「台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站）」，撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

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(中時電子報)