《時來運轉》澳職強弱懸殊 運彩中獎機率高

2018年11月27日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

澳職強弱懸殊，運彩中獎機率高。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

澳洲職棒新賽季緊接著在美國職棒、日本職棒以及中華職棒結束之後開打，今年2018-2019賽季從11/15到隔年的1月，熱愛棒球的彩迷可以持續在這時間投注，尤其澳洲職棒球隊數較少，彩迷較容易掌握球隊資訊，中獎機會高，而且比賽都在台灣時間下午或晚上進行，非常適合彩迷投注、觀看比賽及兌獎。

澳洲職棒地圖。(台灣運彩提供)

澳職8隊例行賽總計160場。(台灣運彩提供)

原本僅6支球隊的澳洲職棒，今年新增了奧克蘭鱷蜥及吉隆韓國，總計8支隊伍，並分為西南區的伯斯熱火、阿德萊德鯊魚、墨爾本王牌、吉隆韓國以及東北區的布里斯本強盜、雪梨藍襪、坎培拉騎兵、奧克蘭鱷蜥，例行賽總計160場(8X3X4/2X2+4X4X8/2＝96+64＝160)，由同區球隊各對戰8場，跨區與各隊對戰4場，季後賽與總冠軍賽則於隔年1月23日到2月3日間完成。

台灣7名選手加入澳洲職棒。(台灣運彩提供)

今年也有7名台灣選手參與澳職賽事，包括富邦悍將投手羅嘉仁與外野手申皓瑋加入雪梨藍襪；中信兄弟年輕巨砲許基宏和中繼投手林克謙加入布里斯本強盜；統一獅則是投、捕、野各一名陳育軒、郭峻偉、蔡弈玄披上新球隊奧克蘭鱷蜥戰袍，增添不少台灣味，同時國內電視台也將提供轉播服務，喜歡棒球的朋友們可別錯過！

澳洲職棒例屆冠軍統計。(台灣運彩提供)

澳洲職棒近3年例行賽戰績。(台灣運彩提供)

從澳洲職棒歷屆(8屆)冠軍及近3年的例行賽戰績來看，不難發現澳職球隊有強弱懸殊的現象，首先就是歷屆冠軍集中在3隊，分別是伯斯熱火4次(2010-11、2011-12、2013-14、2014-15)，布里斯本強盜3次(2015-16、2016-17、2017-18) 以及坎培拉騎兵1次(2012-13)，其餘3隊則完全未有得冠紀錄；其次就是近三年例行賽戰績最佳隊伍的勝場數幾乎都是最差隊伍的二倍之多，相當懸殊。加上澳職隊伍數相對少，即使今年新增兩隊後，也只有8隊，球隊資訊容易掌握，投注中獎機會高，比賽也都在台灣時間的下午或晚上進行，非常適合消費者投注、觀賽及兌獎。

(中時電子報)