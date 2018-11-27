偏好拿鐵竟愛管閒事？5種喝咖啡習慣看出個性

2018年11月27日 00:02 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

來杯咖啡嗎？科學家發現，對咖啡喜好與否的秘密就在於基因。

《科學報導（Scientific Reports）》最新發表的一項研究指出，人體基因如何感知與解讀苦的味道，將決定他們飲用咖啡的多寡。

研究人員從英國生物資料庫取得約43萬9千筆、年介37～73歲參與者的資料，分析基因變異與苦味的關聯，發現基因上對奎寧和丙硫氧嘧啶（propylthiouracil，甲狀腺亢進治療藥物）等苦味感受強烈的人，會攝取較少的咖啡。

學者推測，人們如果生來對此兩種藥物的苦味敏感，可能是由於苦味使他們聯想到有毒物質，因此對具有苦味的咖啡不那麼熱衷。若是對奎寧和丙硫氧嘧啶的苦味沒那麼敏銳，對咖啡苦味的接受度則較高，進而喝較多的咖啡。

5種咖啡，5種個性

除了基因影響咖啡喜好之外，隨著個性不同，每個人嗜喝的咖啡種類也大異其趣。臨床心理學家德瓦斯拉（Ramani Durvasula）曾針對1000名咖啡飲君子進行觀察，依個性特質分為：內向、外向、有耐性、完美主義、溫暖、警覺、敏感、喜愛社交等類型，並分析受試者對咖啡的偏好。

黑咖啡

只要純咖啡，其餘免談！嗜飲黑咖啡的人直來直往，喜歡以簡馭繁，有耐性，有效率。性格沉靜、可能較為情緒化，處事有時流於唐突，且我行我素。

拿鐵

喝咖啡喜歡加糖、奶、鮮奶油的人可說是暖女、暖男。他們會將手邊事情放下、慷慨花上自己的時間幫助他人。不過也是愛管閒事的一群，而花在別人身上的時間太多，常使他們疏於照顧自己。

低咖啡因、加豆漿，或其他特調咖啡

喜歡量身訂製咖啡的人是完美主義者，注重保健，會在咖啡的調製上做健康的選擇，相當注重規章與秩序。然而，控制慾強、過於拘泥細節使他們容易憂慮。

即溶咖啡

總是從商品架上拿罐即溶咖啡了事？此種人隨遇而安，有閒適性格，不拘小節。但太過鬆散的後果是有拖延傾向，也不善規劃。

調和式咖啡

能接受不同種咖啡豆混合使用的人喜愛嘗試新鮮事物、熱衷交友，想像力豐富。但有些小孩子氣，時而便宜行事。

研究者強調，個性與咖啡之間不宜全然畫上等號，向來喝黑咖啡的人也可能買一罐調和豆的即溶咖啡，總是點拿鐵的人或許是腸胃使然，多數人的生活中同時存在數種咖啡。

不過隨著基因與個性相關研究相繼發表，為何有人嗜咖啡成癮，又為何有人非這一味不可，答案似乎已日趨明朗。

(中時電子報)