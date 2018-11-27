女稱被四個人輪姦又車震 檢警調查後卻驚覺證據全消失

北市一女子控訴李姓友人夥同「猴子」及兩名不明男子強姦她，「猴子」更於幾天後強擄她上車玩車震，讓她憤向李男提出告訴，並要求檢警查出｢猴子」是誰。 （示意圖，與文中無關。達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

台北市一女子日前指控李姓友人夥同綽號「猴子」及另兩名身分不明的男子，將她載到旅館輪流性侵，2天後「猴子」又強擄她上車玩車震，並因此對李男提出強制性交的控訴，要求查出其餘3人的身分，然檢警調查許久後，卻找不到任何證據，更查不出誰是「猴子」，後因事證不足，處李男不起訴處分。

根據《蘋果》報導，女子控訴，今年７月２３日下午２時許，李男夥同綽號「猴子」及２名身分不明的男子，將她載到萬華區的帝華旅社輪姦，完事後才開車載她回家。

３天後，「猴子」跑到她家附近埋伏，並將她強擄到車上大玩車震，女子一度嘗試報警，卻被「猴子」阻止，後女子因此對李男提出涉嫌加重強制性交告訴，並要求檢警調查誰是「猴子」，欲一併提出告訴。

面對女子指控，李男則覺得莫名其妙，辯稱７月２３日下午，他因身體不適，致電給戴姓女友人載他到林口，不可能出現在萬華，並強調自己沒有綽號「猴子」的朋友。後檢方傳喚戴女出庭作證，證實她確實曾載李男到林口，且當日約２點半，還載他去搭公車，而李男到家後也有致電給她報平安。

後檢方亦傳喚旅社員工到案說明，員工證稱沒有印象看到４男１女同時開房休息，且警調閱監視器後，亦沒有發現相關畫面，女子住家附近的監視器，更無可疑車輛出沒的畫面，認為女子指控之事罪證不足，予以不起訴處分。

(中時電子報)

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