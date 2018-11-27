美軍：發揮F-22,F-35戰力 空中加油機必須隱形

2018年11月27日 00:39 中時電子報 盧伯華

美國空軍計劃中的隱形加油機

由於俄國與中國開始部署更先進的遠程防空導彈系統，這將造成F-22與F-35隱形戰機或B-2隱形轟炸機難以避免的戰術困境：防空系統可以繞過戰機，直接攻擊數百公里外的空中加油機，這會造成隱形戰機缺乏足夠的油料與敵軍接戰或返航。為此美軍提出了解決方案，在隱形戰機、隱形轟炸機、隱形無人機之外，再加上隱形空中加油機。只是，這樣花費是否會漫無止境？

據《國家利益》報導，F-35這類形的隱形戰機是用來穿透敵方空域進行攻擊，不過它就是油料有限，無法飛太遠，所以需要空中加油。但現在像俄羅斯S-400防空導彈系統可以配備射程長達400公里的40N6導彈，能在極遠的距離攻擊不太靈活或是無隱形能力的空中加油機。因此，空中加油機的部署位置必須再後退數百公里，但即使如此，它也會被雷達偵測到，容易受敵方戰鬥機攻擊。

其實F-35與F-18或F-16等傳統戰鬥機相比，它1000到1300公里的航程並不算短，但主要是非隱形設計的戰機可以攜帶副油箱，而隱形設計的戰機是不容許在機翼上加掛影響隱形功能的金屬物件。如果改以航空母艦或前方空軍基地部署隱形戰機，也會面臨在停放時遭到導彈密集攻擊，因此空中加油機仍是不可或缺的選項。

報導說，在面對射程數百公里的防空導彈時，美國空軍的想法是「空中加油機也需隱形」，但它的雷達截面訊號可以不必像戰機那麼精細。

目前美國空軍正在購置179架以波音767改裝的新型KC-46A飛馬空中加油機，在陸續淘汰老化的空中加油機後，於2024年再換裝KC-Y加油機，然後在2035年左右再部署KC-Z型的隱形空中加油機。不過，對手的軍事科技發展太快，美軍可能被迫提早採購KC-Z隱形加油機。

至於KC-Z可能的樣子，已經有很多不同提案，這些提案的共同點是「長相非常怪異」，很像電影《復仇者聯盟》裡的昆式戰機(Quinjet)。今年6月的空軍研究實驗室曾公布一些想像的圖片，這些棱角分明的「先進空中加油概念機」像極了《星際大戰：九部曲》的道具。

美國空軍實驗室所製作的先進隱形空中加油機概念模型。（圖／推特@AvWeekGuy）

洛馬公司製作的新一代隱形空中加油機模型。（圖／@TheWoracle）

報導指出，隱形空中加油機的另一個挑戰是隱形功能要使用雷達吸收材料（RAM）塗層，但是這種塗料裝置與維護成本極高，以B-2轟炸機的隱形塗料來說，每小時飛行成本高達13.5萬至16.9萬美元，而空中加油機飛行時數一般會更長，因此維護成本控管相當重要。

此外美國空軍還有其他的想法，例如為空中加油機配備主動防禦系統來擊落導彈，雷射砲也可以，或是電子干擾裝置來擾亂敵方雷達獲取訊號。五角大廈甚至希望加強自動化以減少機組人數。

另一種想法是部署小型隱形無人機。它計劃以隱形小型無人機在大型空中加油機與隱形戰鬥機之間來回穿梭加油，但這也需要大型空中加油機不被擊落才行。

報導最後指出，當然可能會有更簡單、更經濟的解決方案，讓五角大廈擺脫對短程噴射戰機的依賴。也許是依靠遠程B-21隱形轟炸機或未來第6代穿透型制空戰機(Penetrating Counter-Air fighter)，或者使用防區外長程導彈，或採用遠程無人航空戰鬥載具(UCAV)等等選項。

(中時電子報)