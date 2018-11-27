影》挺韓國瑜！「跟著禿子走」貼紙設計人、激動哥表情暴紅

2018年11月27日 00:56 中時電子報 林郁庭

「叫員工上班、我請假來的啦！」激動哥挺韓受訪暴紅。（影/中天新聞YouTube）

激動哥被受訪時，因為超激動，臉部表情很生動！（圖/翻攝自中天新聞YouTube）

韓國瑜當選！「跟著禿子走」貼紙設計人暴紅。（影/中天新聞YouTube）

韓國瑜成功當選高雄市長，如果你有參加過韓國瑜的造勢晚會，一定對這張「我們跟著禿子走」的貼紙不陌生，幾乎每位韓粉身上都會貼一張，這張貼紙背後的設計者，也因為韓國瑜而讓他知名度水漲船高，工作室生意也跟著暴增。另外還有一位參加陳學聖和韓國瑜合體造勢晚會，因為被媒體採訪時太激動，讓數十萬網友看了笑翻而暴紅。

幾乎每位韓粉參加韓國瑜的造勢晚會時，身上都會貼上一張寫著「禿子跟著月亮走 我們跟著禿子走」標語的貼紙，《中天新聞》訪問設計這份貼紙的黃建豪先生，他表示該設計的理念，是因為想讓大家貼了這張貼紙後，凝聚出大家就是一個團隊在一起運作的感覺。最一開始他印了6000多張到韓國瑜鳳山場的造勢晚會發放，沒想到大受歡迎被搶空，因此之後幾場的造勢，他緊急追加更多張數，一直印到韓市長當選為止，總共印了35萬6千張，且全被搶光。黃建豪也因此讓他的知名度水漲船高，工作室生意也跟著暴增，訂單已經一路滿到12月，他跟著禿子走，也翻轉了自己的設計事業。

另外一名被網友封為「激動哥」的支持民眾，明明是參加陳學聖和韓國瑜合體造勢晚會，但他眼中只有韓國瑜！他被《中天新聞》訪問時情緒超激動，自爆自己是老闆，「我請假來的啦」他接著還直呼「凍未條啦！（指著手上拿的國旗）這多久沒看到了？該死忠韓粉不甩記者問他：「國旗？」沉浸在自己情許中大秀國旗，高喊：「很久沒看到了ㄋㄟ」。難掩激動的戲劇性表情被拍到後，許多網友紛紛大讚他真性情，留言笑說「真情流露~國旗啊！淚水的希望與期盼」、「國旗多久沒飄揚了」、「激動哥加油！我挺你！」、「我當時看到反而哭了，國旗多久沒被拿出來了」、「這位老闆好好笑噢」、「激動哥反應真可愛」。

(中時電子報)