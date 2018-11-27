柯P看好他能讓國民黨變強 網喊：神預言！

台北市長柯文哲（左）和世大運吉祥物熊讚。（資料照片/鄭任南攝）

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中時電子報

新科高雄市長韓國瑜「韓流」席捲全台，除了攻下高雄，外溢效應也讓國民黨年底選戰大獲全勝。有網民翻出台北市長柯文哲2017年接受專訪的影片，柯直指，韓國瑜可帶領國民黨從谷底翻身，成為強而有力的在野黨。讓他不禁喊：神預言！

韓國瑜去年和吳敦義、洪秀柱、郝龍斌、詹啟賢競選國民黨主席，柯P上政論節目時被問到，5人誰出線，才能帶領國民黨成為強而有力的在野黨。柯P舉例說，2008如果是四大天王接民進黨主席，民進黨不會那麼快回來。有時改變不一定成功，但是重複過去失敗的經驗，99.99會失敗；創新不一定會成功，但不創新一定會失敗。他甚至評論說，因其他4人看不出新的希望，若以純粹企業的眼光來看，能帶領國民黨改變的這個人，一定是韓國瑜！

PTT網民說：「天哪！原來他這麼早就看見了。」、「以前真的很霸氣，給我一年準備，你們每一個都不是我的對手。」、「有點猛兒。」、「太厲害！」、「這裡面COCO怎麼還跟柯很好啊？」、「阿北到後來都用生死智慧在回答那些雞腸鳥肚的問題。」、「阿北看人的眼光好強啊，果然韓總也是人才。」、「阿北的眼光很長遠欸。」、「他是有天眼通嗎？要不要順便報明牌？」、「超強！」、「其實就是比較不執著，跳出局外看就是如此。」、「想看他回大砲性格的時候，反正不用管藍綠了。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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