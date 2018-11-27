萬海志工帶弱勢兒少上市場，學買菜做午餐初體驗

2018年11月27日 02:23 工商 張佩芬

孩子們認真專注地學習炒菜，萬海志工也樂於分享下廚經驗。圖：萬海提供

「裝可愛，老闆就算我們便宜！蝦子一斤140元算100元，蘋果一顆才10元，很甜很好吃喔！」高雄市三民區建興市場昨早湧入近40名可愛的小顧客，在擁擠吵雜的攤販間貨比三家，同時使出撒嬌攻勢、拜託老闆便宜賣。他們是中華新時代家園關懷協會長期服務的弱勢兒少，在萬海航運慈善基金會志工團陪伴下採買午餐食材。

主辦活動的萬海慈善社工謝佳靜表示：「基金會長期關注社福單位動態，並以專案捐贈日用物資扶助弱勢家庭，故在得知新時代家園計畫進一步抒解家長照顧壓力、培養兒少自我照顧能力後，即刻號召志工團為兒少設計增能課程，訓練孩子學會自行上市場買菜、烹煮簡易餐食，讓扶助不僅只是給予物質及金錢。」

活動當天的午餐，是高醫大具營養學專業的志工，於採買前先為小朋友上了一堂均衡飲食課，再和他們一起依營養金字塔討論設計的簡易菜單。採買完畢後，萬海志工們悉心教導孩子如何把菜洗淨、爐火使用需知、切菜與炒菜技巧到調味料的使用等等，期透過經驗分享，教孩子們學會烹煮美味佳餚。

而經萬海慈善媒合贊助烹飪器材的廠商，及提供未來一年份肉類和雞蛋的善心人士，昨日也親自到新時代家園與孩童們共餐，並勉勵參與活動的37名弱勢兒少：「煮一頓飯不是那麼簡單的事情，不能視為理所當然，除了要認真學習，也要孝順父母。」

新時代家園的理事長說明：「這些家長們受限於經濟及工作性質，假日無暇陪伴子女，孩子多以速食填肚或挨餓。因此家園利用國小場地辦理弱勢兒少假日照顧據點，提供孩子多元課程與餐食，此次獲得捐贈食材，更可穩定據點的餐食來源，減輕募款壓力，專心在服務工作上。」

(工商 )