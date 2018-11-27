警察選舉累翻 警友總會慰勤 警政署長：辛苦了！

2018年11月27日 08:04 中時 胡欣男

陳家欽慰勤簽下：「辛苦了，謝謝大家！」（警政署提供）

警政署長陳家欽（右1）昨與警友總會帶著速食餐點卡至幾個單位慰勤，向選舉執勤的辛苦同仁致謝。（警政署提供）

日前這張警察選舉勤務累翻趴在桌上照片，在網路廣為流傳，許多人都替警察感到心疼。（摘自爆廢公社）

九合一大選與公投選舉順利落幕，背後辛苦執勤的警察，努力社會都看得到。有感於警察辛勞，「全國警察之友總會」理事長郭台強力挺全體警察，決定由總會支應捐出新台幣700萬元購買速食「餐點卡」，贈送每位執勤同仁。昨（26）日由警政署長陳家欽陪同該總會簡枝財秘書長分別至板橋、海山、中正一、二分局等4單位，慰勉連日辛勞執勤的員警。陳家欽並在出入登記簿簽到慰勤寫下：「辛苦了，謝謝大家！」

警政署長陳家欽昨在臉書「NPA署長室」PO文表示，選前有張照片在通訊軟體瘋狂轉傳，照片裡，長型大辦公桌，趴滿了擔服整日選舉勤務而體力不支的警察同仁，他們仍在待命，還在堅撐著直到最後一刻，令大家心疼。

陳家欽感性說道，「我知道不只有照片裡的同仁很辛苦，而是全台灣所有投入選舉勤務的同仁都很辛苦。」他說，某天坐在警政署指揮所裡，想著，除了應有的獎勵及補休，還能為同仁做些什麼？

經與警友總會理事長郭台強討論後，郭深知這段期間所有警察的辛勞，決定購買700萬的速食餐點卡，發放給全國每一位警察。

陳家欽說，每位同仁會拿到的200點餐點卡，或許不多，但相信熱呼呼的食物，能在逐漸寒冷的冬天，給警察同仁們帶來一點溫暖的小確幸。

該會祕書長簡枝財也在慰勤時指出，警察同仁可隨時拿餐點卡兌換餐點，補充體力。他也呼籲各界多給警察鼓勵，因為他們是「台灣穩定社會的最大後盾跟力量」。

(中時 )