熬過最恐怖7分鐘！NASA「洞察號」成功登陸火星

NASA「洞察號」成功登陸火星，工作人員振臂歡呼。(圖/美聯社)

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中時電子報
整理報導

人類探勘火星今天(27日)又有新進展，美國國家航空暨太空總署（NASA）「洞察號」（InSight），熬過最恐怖7分鐘，臺灣時間凌晨4點多，成功登陸火星。

洞察號成功成功登陸火星，並已開始回傳火星地表的照片。(圖/美聯)

NASA耗資9.93億美元（相當於臺幣309億元）打造洞察號，今天成功成功登陸火星，並已開始陸續將最新的火星地表的照片回傳地球NASA總部。

洞察號登陸火星要通過各項難關考驗，首先是在2分鐘內以時速1.98萬公里穿越火星大氣層，同時大氣層摩擦力將使隔熱罩溫度將上升至攝氏1400度，兩分鐘後展開超音速降落傘減速，其中最關鍵的是必須在15秒內將隔熱罩分離，10秒內開啟支架、啟動雷達、丟棄背殼與減速火箭，最後著陸在火星埃律西昂平原。整個登陸過程由洞察號電腦自動控制，NASA僅能透過訊號回傳確認成功與否，科學家與工程師也將這段時間稱作「恐怖7分鐘」。洞察號最後通過重重考驗，成功登陸。

這是美國第8次在火星表面成功登陸，這次任務首度探測地球以外星球的地震波，藉由透過洞察號的探測儀與地下鑽探技術，科學家希望能夠了解火星、地球等太陽系行星的構造與形成。

(中時電子報)

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