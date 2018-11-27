台中人必吃 易鼎活蝦羊肉爐月賣3000鍋

羊肉爐是易鼎的鎮店之寶，每月平均至少銷售3000鍋，冬季更是店內餐桌幾乎每桌一鍋。（馮惠宜攝）

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易鼎活蝦25年來全台累積賣超過50萬鍋招牌羊肉爐。（馮惠宜攝）
易鼎羊肉爐口味溫合，沒有可怕的羊膳味，卻又要保留香氣與口韻。（馮惠宜攝）
也是易鼎活蝦招牌必點的家傳羊骨，羊骨肉質軟而不爛，骨肉間的羊筋Q彈入味、骨髓入口即化相當美味。（馮惠宜攝）

台灣人愛吃火鍋愛喝熱湯，每到冬季羊肉爐是更是進補首選，大鼎餐飲集團旗下「易鼎活蝦」雖以活蝦為主打，但店內的招牌羊肉爐暖香可口、沒有羊羶味，每月平均銷售3千鍋，冬季更是店內餐桌幾乎每桌一鍋，已是許多台中人冬季進補必吃的一鍋！

易鼎活蝦25年來全台累積賣超過50萬鍋招牌羊肉爐，口味始終如一，易鼎活蝦行政主廚張智勇說：「許多人喜歡我們的羊肉爐是因為口味溫合，沒有可怕的羊膳味，為了讓羊肉爐吃起來沒有腥味，卻又要保留香氣與口韻，難度就在湯底製作過程是相當費工，每日要將羊肉、羊骨洗淨後以文火燉2-3小時，後續需再燜鍋至少半小時，再將羊骨、羊肉撈起濾清保留原湯的甘甜，最後以大火收斂羊肉湯，也就是俗稱的「煉湯」。

最後再搭配香菇、豆皮、洋蔥蘿蔔等新鮮時蔬與帶骨羊肉一起上桌，搭配熱炒與活蝦料理，相當受到歡迎。」

也是易鼎活蝦招牌必點的家傳羊骨，取自紐澳羊前腿骨，為將羊骨的膠質與肉質淬鍊出濃郁香味，主廚以兩段式方式料理，先川燙洗淨去腥，再以清水熬煮16小時，接著加入溫補性的中藥材、酒、薑等調味，文火浸燉4~6小時，長達將近24小時的烹煮，羊骨肉質軟而不爛，骨肉間的羊筋Q彈入味、骨髓入口即化相當美味。

易鼎活蝦：台中市西屯區甘肅路二段100號，電話：04-2311-3202

營業時間：平日：11:30-14:00，17:00-01:00

；假日：11:00-01:00

羊肉爐：小份370元、大份690元

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