11月27日三大報頭版要聞

2018年11月27日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

提早開始拚經濟！高雄新市長韓國瑜還沒上任，滿腦袋就在思考如何招商、拚經濟。在企業家邀請下，他已決定出席12月3日在廈門舉辦的「兩岸企業家峰會」，花15分鐘向2、300位大老闆簡報高雄投資環境，讓他們了解這座美好的城市。

年底就要進入流感高峰，公費、自費流感疫苗卻相繼出包！食藥署昨天公布兩批皆由藥廠賽諾菲進口的不合格流感疫苗，一批為三價公費疫苗，有4支出現黑色懸浮物；另一批四價自費疫苗則有9支出現白色懸浮物，兩批號共達51萬劑全數被食藥署扣下，並未流入市面。

九合一大選落幕，「以核養綠」公投案獲通過，但執政黨「非核家園」神主牌似乎仍難以撼動，經濟部官員表示，單就法令分析，公投僅通過廢除《電業法》「核能發電設備應於114年以前，全部停止運轉」規定，但其他法令如《環境基本法》第23條卻規範，政府應逐步達成非核家園目標，加上核電廠延役也須符合原能會規定，廢核目標不會改變。

新科高雄市長韓國瑜26日晚間網路直播謝票，逾10萬人同時觀看，打破他直播紀錄；韓國瑜說，昨天接到蔡總統道賀電話，他對總統說，未來只要對市民有幫助的，高雄百分之百和中央配合，絕不會因政黨不同而區分楚河漢界，「這樣是最沒營養的政治！」

@旺報

九合一大選過後兩岸的第一道關卡，就是大陸國家主席習近平將於27日起出訪西班牙、巴拿馬等國，並且參加G20峰會。先前傳出我中南美友邦可能會藉此再與大陸建交，來自北京最新消息則指出，台灣在九合一大選已展現出盼兩岸和解的強烈意願，年底前大陸應不會再斷台邦交國。

大陸國家主席習近平今日啟程參加在阿根廷舉行的G20峰會，期間將順道出訪西班牙、葡萄牙及巴拿馬。這是大陸與巴拿馬建交後，習近平首度到訪。中共外交界人士透露，習近平將為巴拿馬送上大禮，加大與巴拿馬的經貿與「一帶一路」建設合作，據傳雙方將簽署超過150億美元的經貿協議。在傳統被美國視為「後院」的巴拿馬，習近平本次到訪，頗有深入美國後院意味。

九合一選舉民進黨大敗，台中再現藍天，東京奧運正名公投亦遭否決。文化大學政治系講座教授陳一新受訪時表示，目前東亞青年運動會主辦權尚未轉移，距離明年8月亦有足夠時間，是台中爭取恢復主辦權的好機會，相信大陸也會積極配合，展現對台灣民眾的善意；一名不願具名的涉台學者則表示，大陸目前尚未思考相關問題，建議最好先由中華奧會和東亞奧會私下溝通，如果台中積極運作的話，應該很有希望重獲主辦權。

彰顯主流民意！受到「公投元年」10個公投案有7案過關的啟發，反去中歷史課綱連署召集人、國立嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，刻正醞釀舉辦「恢復中國史」公投連署，明年4月起跑，希望能和2019年底立委選舉或是2020總統大選一起投票，不讓少數人來決定台灣下一代學習中國史的權利；目前除了設定議題，最重要就是找人找錢。

@工商時報

核電廠延役將有譜！行政院長賴清德昨（26）日鬆口表示，尊重公投結果，會與民進黨立院黨團重新討論能源政策調整。據知情高層透露，台電已就核二、三廠延役的法規、技術及時程等攤開整理，並將評估完整方案後，交由行政院決定。惟核一廠來不及，會如期除役。

九合一大選雖落幕，「韓流」氣勢蔓延至股市，台股在蘋概雙雄台積電及大立光守穩，搭配高雄概念股大漲，指數開高走高，終場加權指數上漲98點以9,765點收盤，謝票行情強強滾，然成交值僅911億元，連三個交易日均未突破千億元大關。

九合一選舉高雄綠地變藍天，高雄觀光旅遊產業立即升溫，除已有接待陸客團的台灣地接社被大陸組團社要求設計以高雄為主的行程，並指定要將「三山」排在景點中，同時展開成本報價。亦有業者著手規畫以高雄為主的「韓總團」或「城市交流團」，主動向大陸組團社推銷爭取商機。

選後拚經濟正式啟動！財政部昨（26）日預告訂定「期貨交易稅條例」第2條法規，明（108）年1月1日起期交稅10萬分之2租稅優惠成為「常態化」，將無限期延長，但不會進一步減稅。

(中時電子報)