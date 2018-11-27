1997年起至今沒政黨能解 蔡英文恐陷「期中考魔咒」？

2018年11月27日 08:05 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

這次選舉民進黨大敗，在蔡英文宣布請辭黨主席後，外界不僅關注誰將接任外，2020將如何應戰也成焦點。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲撰寫「小英無解的『期中考魔咒』」一文，並表示1997年後，幾乎沒有政黨可以解開「期中考魔咒」，恐難讓民進黨對2020年的總統大選樂觀。

黃子哲指出，他觀察台灣20多年來的選舉，縣市長(包括直轄市)選舉與接下來的總統大選，剛好呈現著緊密的連動關係。也就是在地方縣市首長選戰中失利的政黨，之後的總統大選就會跟著敗選。這個猶如期中考考不好，期末考就會被死當的「期中考魔咒」，恐難讓民進黨對2020年的總統大選樂觀。

回顧國、民兩黨過去選舉結果，1997年縣市長，國民黨8席，民進黨12席，1998年直轄市長，國民黨1席，民進黨1席，兩者相加，國民黨比民進黨是9:13，在2000年總統大選，國民黨(連戰)敗，民進黨(陳水扁)勝。2001年縣市長，國民黨9席，民進黨9席，2002年直轄市長，國民黨1席，民進黨1席，兩者相加，國民黨比民進黨是10:10，2004年總統大選，國民黨(連戰)敗，民進黨(陳水扁)勝，但雙方僅差0.22%。

2005年縣市長，國民黨14席，民進黨6席，2006年直轄市長，國民黨1席，民進黨1席，兩者相加，國民黨比民進黨是15:7，2008年總統大選，國民黨(馬英九)勝，民進黨(謝長廷)敗。

2009年縣市長，國民黨12席，民進黨4席，2010年直轄市長，國民黨3席，民進黨2席，兩者相加，國民黨比民進黨是15:6，2012年總統大選，國民黨(馬英九)勝，民進黨(蔡英文)敗。

2014年縣市長及直轄市長(合併選舉)，國民黨6席，民進黨13席，2016年總統大選，國民黨(朱立倫)敗，民進黨(蔡英文)勝。2018年縣市長及直轄市長，國民黨15席，民進黨6席。

對於「期中考魔咒」背後的原因，黃子哲說縣市長選舉雖是地方層級，但因介於二次總統大選之間，容易形成中央執政成績不佳時，選民提前反應不滿的出口。反之，擴張地方縣市執政版圖的政黨，也有助於強化政治動員能力以及增加選舉資源，進而達到「地方包圍中央」的效果，而在下次總統大選中獲勝。

黃子哲認為，蔡總統這次敗選立即辭去民進黨主席，也說會虛心接受人民更高要求。但她所謂近三年國家正走在「正確的方向」上，似乎無意要更改其政策方針，便顯得矛盾與驚悚。無論是年金改革、前瞻計畫、能源政策、兩岸關係等，這些無論是方向目的或過程手段中都存在許多爭議與算計，更是人民討厭民進黨的主因。而拚經濟、發大財才是這次選舉結果，人民傳達給政府最重要的訊息，小英對此卻毫無回應。

黃子哲提醒，1997年後，幾乎沒有政黨可以解開「期中考魔咒」，若還缺乏真心反省，放棄治療，2020年的總統大選，只能讓民意繼續反噬。

(中時電子報)