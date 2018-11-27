高雄》廣告小妹寫應徵文　向韓國瑜力薦：文化局長非「他」莫屬

高雄市長韓國瑜。（資料照片/劉宥廷攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

年底縣市長選舉中，國民黨的韓國瑜以89萬票贏過對手陳其邁，將民進黨執政20多年的高雄變成藍天。回顧韓國瑜在辯論會上提及會聘用一位英文非常好的人來當文化局長，如今韓國瑜順利勝選，許多網友力薦補教名師，也是超級韓粉的高國華，因為他英文好。這讓資深社群操盤手「廣告小妹」不以為然，特別寫一篇推薦文，推薦她那對韓國瑜專情的老公才是最佳人選！

韓國瑜成功翻轉高雄，而回顧韓國瑜在辯論會上提及會聘用一位英文非常好的人來當文化局長，許多網友力推的「超級韓粉」高國華，不過，廣告小妹卻忍不住要捏爆一顆橘子，因為高國華有她那對韓國瑜如此專情的老公優秀嗎？

廣告小妹認為高國華除了「英文很好」這一點外，還有什麼強項？可能很會打砲不然怎麼外遇，適合愛情摩天輪 project。但他比較適任「初批體驗者」，行銷高國華完全不行！

廣告小妹更文情並茂寫一篇推薦信，推薦她老公為什麼適合文化局長這一職務。首先她老公，智商不詳情商看對象，但他英文好、懂工程、會行銷，完全符合韓國瑜開出文化局長的三要件，甚至連副市長都擔當的起。

廣告小妹更說明她老公英文好到人人誇，更是中英文辯論常勝軍。她老公目前任職於全球十大顧問公司商業策略部高階主管，他的美國客戶從南跨到北，產業多元化。石油、電力、天然氣，挖石油找他就對了！且老公精通歐美文化，也懂大陸文化，開拓陸客市場，誰能比她老公更專業？重點是她老公還認真研究韓國瑜提出愛情產業鏈的企劃，

廣告小妹更掛保證她老公雖然對韓國瑜的辯論能力心碎，但依然愛著韓國瑜，因為她老公認為韓國瑜仍是可造之材，以前能力只能電爆王世堅，但在他老公愛的鞭策下，一定可以從高雄一路戰到總統府。

(中時電子報)

1997年起至今沒政黨能解 蔡英文… 小英堅持玩到2020年… 胡幼偉說出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。