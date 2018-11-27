高雄》廣告小妹寫應徵文　向韓國瑜力薦：文化局長非「他」莫屬

2018年11月27日 08:08 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選舉中，國民黨的韓國瑜以89萬票贏過對手陳其邁，將民進黨執政20多年的高雄變成藍天。回顧韓國瑜在辯論會上提及會聘用一位英文非常好的人來當文化局長，如今韓國瑜順利勝選，許多網友力薦補教名師，也是超級韓粉的高國華，因為他英文好。這讓資深社群操盤手「廣告小妹」不以為然，特別寫一篇推薦文，推薦她那對韓國瑜專情的老公才是最佳人選！

韓國瑜成功翻轉高雄，而回顧韓國瑜在辯論會上提及會聘用一位英文非常好的人來當文化局長，許多網友力推的「超級韓粉」高國華，不過，廣告小妹卻忍不住要捏爆一顆橘子，因為高國華有她那對韓國瑜如此專情的老公優秀嗎？

廣告小妹認為高國華除了「英文很好」這一點外，還有什麼強項？可能很會打砲不然怎麼外遇，適合愛情摩天輪 project。但他比較適任「初批體驗者」，行銷高國華完全不行！

廣告小妹更文情並茂寫一篇推薦信，推薦她老公為什麼適合文化局長這一職務。首先她老公，智商不詳情商看對象，但他英文好、懂工程、會行銷，完全符合韓國瑜開出文化局長的三要件，甚至連副市長都擔當的起。

廣告小妹更說明她老公英文好到人人誇，更是中英文辯論常勝軍。她老公目前任職於全球十大顧問公司商業策略部高階主管，他的美國客戶從南跨到北，產業多元化。石油、電力、天然氣，挖石油找他就對了！且老公精通歐美文化，也懂大陸文化，開拓陸客市場，誰能比她老公更專業？重點是她老公還認真研究韓國瑜提出愛情產業鏈的企劃，

廣告小妹更掛保證她老公雖然對韓國瑜的辯論能力心碎，但依然愛著韓國瑜，因為她老公認為韓國瑜仍是可造之材，以前能力只能電爆王世堅，但在他老公愛的鞭策下，一定可以從高雄一路戰到總統府。

(中時電子報)