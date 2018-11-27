一票1萬2！烏來區代表賄選 6人遭聲押3人交保

2018年11月27日 08:39 中時 陳志賢

九合一選舉剛落幕，檢調接獲檢舉，指本屆新當選新北市烏來區民代表朱鴻益、吳真、忠信里長黃忠信3人，涉嫌以每票5000至1萬2000元代價，共向80多位選民買票，昨動員210名警調人員上山兵分15路大搜索及收賄選民處所，並約談67人，警調將17人依違反選罷法移送台北地檢署。檢察官郭耿誠訊後，今天凌晨以涉嫌重大為由，當庭逮捕區代表吳真及白姓樁腳6人，聲請羈押禁見，另區代表朱鴻益交保10萬、里長黃忠信5萬元交保，另黃姓椿腳3萬交保，其餘8人釋回。

本案賄選金額每票最高1萬2000元，創下本屆九合一選舉查賄現金買票最高紀錄，也是北檢近年查獲最大型的現金買票賄選案。

據調查，烏來區民代表4個選區應選7席，共有13人登記參選，選情相當緊繃。檢調日前接獲檢舉，指本屆新當選新北市烏來區民代表朱鴻益、吳真、忠信里長黃忠信3人，涉嫌在選舉期間透過白姓、黃姓等多名樁腳以每票5000至1萬2000元代價，分別向80多位選民買票。事後，朱、吳、黃3人都順利當選。

北檢等選舉結束後，昨天一早指揮警調上山，兵分15路搜索，其中新北市調查處動員120名調查官，另新店警分局則出動90名員警，共約談吳、朱、黃及樁腳、選民共67人，檢方在部分選民家中搜出1萬元現金，選民也坦承是買票錢。

北檢因涉案的被告、證人人數眾多，指派15名檢察官前往新北市調處、新店警分局進行訊問，其中吳、朱、黃及7名樁腳、7名選民共17名被告，訊後移送北檢複訊。

檢察官訊後，以涉嫌重大，當庭逮捕吳真及白姓等5個樁腳，並以有串證滅證之虞向法院聲請羈押禁見，另區代表朱鴻益10萬交保、黃忠信5萬交保、黃姓樁腳3萬元，其餘8人釋回。

(中時 )