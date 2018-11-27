唱衰高雄當不了首富 網轟扁：手不抖了、該如何！

韓國瑜選戰期間曾喊出「打造高雄，全台首富」競選訴求，卻遭前總統陳水扁質疑「做不到又如何？」，引發韓粉炮轟：「手不抖了又如何！」。(中央社)

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中時電子報

前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語」發文，潑水韓國瑜的「打造高雄，全台首富』政見做不到。(圖／中時資料照)

前總統陳水扁選戰前曾憂心，如果韓國瑜選上高雄市長恐「北漂」，如今他擔心的事成真，昨在「陳水扁新勇哥物語」臉書以「談電視辯論無用論與選戰政見無用論？」為題發文看衰韓國瑜，內文最後強調「馬英九633跳票無人問，韓國瑜『打造高雄，全台首富』做不到又如何？」。結果消息轉貼到臉書社團「爆怨公社」，遭網友洗版狂罵「關你屁事」、「手不抖了、該如何？」

陳水扁自保外就醫以來，常在臉書「新勇哥物語」發表政治評論，本屆九合一大選，他的兒子陳致中當選高雄市議員，他25日在臉書上寫道「衷心感謝、誠摯祝福、療傷止痛、難過無言」。

接著又在26日在臉書發文：「只要不犯重大錯誤，辯好辯壞，對選舉結果影響不大！日前邁瑜電視辯論，公認辯得比較好的陳其邁，並沒有勝選。不能沒有（政見），但很少人閱聽。現在網路發達，在意的人更少！」，最後提及「馬英九633跳票無人問，韓國瑜『打造高雄，全台首富』做不到又如何？」

陳水扁在文末強調「馬英九「六三三」跳票無人問，韓國瑜「打造高雄，全台首富」做不到又如何？」。(圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語)

許多網友看到阿扁此文紛紛怒批「他為什麼氣色這麼好」、「你快北漂去北監啦」、「最沒資格說話的貪污犯」、「因為沒辦法像你一樣臉皮厚」、「可是，勇哥……人家韓國瑜說他如果貪污關到死為止，那您貪污……還可以跑出來趴趴走？這又當如何？」、「手不抖了可以進去了嗎？」、「x你屁事閉嘴」、「被關居然還有投票權」。

(中時電子報)

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