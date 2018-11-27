9票落選時力吳佩芸申請驗票 何文海：尊重

2018年11月27日 08:44 中時 陳世宗

吳佩芸陣營強調，他們正蒐集資料，在中選會公告當選人名單後，提起當選無效之訴。（翻攝吳佩芸臉書）

台中市第7選區市議員何文海，以9票贏首度參選的時代力量女將吳佩芸，吳佩芸依法將提出何文海當選無效之訴。何文海指出，他絕對尊重，將靜待驗票結果。吳佩芸陣營強調，他們正蒐集資料，在中選會公告當選人名單後，提起當選無效之訴。

市議員第7選區時代力量候選人吳佩芸，以9票之差輸給問鼎連任的民進黨籍市議員何文海，昨日她到市選委會了解後，決定在公告當選人名單後30天內，向法院聲請保全證據，提起何文海當選無效之訴。

吳佩瑩競選團隊指出，他們發現吳的有效票被認定成無效票，也有3號「吳佩芸」，聽成四號「魏佩瑩」，唱票口齒不清，會依選罷法第120條提起訴訟。

針對選前何文海在某場餐會，對她的選舉看板提出建議，讓她覺得被性騷擾。何文海指出，事後他已公開道歉，當時只建議放大看板上頭與身體的比例，卻被轉化成建議露胸，他從未提過胸部一詞；吳佩芸事連開數場記者會拉抬聲勢後，對他的選情造成影響。

何文海說，他再度說明當時情況，是為了捍衛自己與家人的名聲，他只贏9票是個人不夠努力，也不擅長媒體炒作一路挨打，今對方提出當選無效之訴，他絕對尊重因這是民主法治社會，將靜待驗票結果，也對辛苦的選務人員表達最大敬意。

吳佩芸指出，何文海議員過去講出性騷擾言語，也曾在FB上道歉，卻在選上後又否認；希望何文海議員不要道歉講假的，以為選舉贏了話就能隨便講，黑白不分、混淆是非。

(中時 )