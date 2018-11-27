選舉尚未結束！5席區域立委補選投票日 中選會周五討論

2018年11月27日 09:07 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

九合一選舉落幕，多位立委挑戰百里侯成功，也有人請辭卻落選，依照《公職人員選舉罷免法》規定，區域立委遺缺將於3個月內重新補選，中央選舉委員會訂本周五(30日)召開委員會議討論補選事宜。

今年投入縣市長選舉的立委有民進黨姚文智、黃偉哲、陳其邁、劉櫂豪、陳歐珀，以及國民黨陳學聖、盧秀燕、王惠美、張麗善、徐榛蔚及楊鎮浯。其中辭去立委職務者有8人，張麗善、陳其邁、徐榛蔚為不分區立委，前兩人遺缺已由前新北市教育局長林奕華、成功大學護理系教授陳靜敏遞補，徐榛蔚遺缺將由僑務委員童惠珍遞補。

至於台中市長當選人盧秀燕、台南市長當選人黃偉哲、彰化縣長當選人王惠美、金門縣長當選人楊鎮浯，以及落選台北市長的姚文智等5席區域立委，依選罷法規定，將於3個月內重新補選。中選會預計30日召開委員會議，討論補選事宜。

台中要補選的立委第五選區（北區、北屯區）屬國民黨優勢區，根據udn報導，前立委沈智慧、前立委洪昭男兒子洪子傑、前市議員唐國泰都表態參選。彰化立委第一選區（和美、鹿港六鄉鎮），民進黨籍黃振彥表態角逐，國民黨和美鎮長阮厚爵最被看好。台南方面，黃偉哲競選總部發言人郭國文呼聲高，藍營高思博競選總部主委黃秀霜被點名。競選金門縣長連任失利的無黨籍陳福海傳有意願投入立委補選，另兩名被看好者為國民黨前議員陳玉珍和退出民進黨的前立委陳滄江。

5席區域立委補選，最受矚目的當屬台北市姚文智的遺缺。姚在選前5天宣布請辭，他的選區包括大同區及士林區卅八里，是民進黨傳統票倉。未競選連任的現任北市議員何志偉已表態爭取，甫以第二張高票當選連任的北市第4選區(中山大同)市議員王世堅也傳意願高。藍營部分，議長吳碧珠和2014參選台北市長失利的連勝文都是被點名人選。

(中時電子報)