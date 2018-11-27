順應民意 麥當勞明太子系列堡重磅回「鮭」啦

麥當勞「明太子鮭魚堡」標榜嚴選來自北海道的鮮嫩鮭魚，裹上日式麵包粉酥炸後結合香濃明太子醬入餡。（圖／台灣麥當勞）

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因為網友喜歡，麥當勞「明太子海陸雙星堡」、「明太子鮭魚堡」與「明太子雙魚堡」，明（28）日起重磅回歸，讓消費者在歲末節慶好好犒賞自己的味蕾。（圖／台灣麥當勞）

民之所欲、「藏」在「堡」心。由於《網路溫度計》調查顯示，有超過6成網友喜愛麥當勞僅在年終推出的期間限定「明太子系列漢堡」，麥當勞決定從「膳」如流自明（28)日起至明年1月1日止，讓「明太子海陸雙星堡」、「明太子鮭魚堡」與「明太子雙魚堡」同步強勢回歸，以「海陸雙全」為訴求，標榜在歲末年終讓漢堡控犒賞自己全年辛勞。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，麥當勞調查，有63%的消費者偏好選擇豐盛的料理慶祝佳節，隨著聖誕節、跨年等歡聚共享美食的節慶將屆，麥當勞決定以「明太子海陸雙星堡」、「明太子鮭魚堡」與「明太子雙魚堡」滿足食客喜好。

麥當勞「明太子海陸雙星堡」內餡是採日本直送明太子醬，搭配北海道野生鮭魚及紐澳100%純牛肉，這款漢堡過去被被網友讚為有魚有牛超級豐盛的豪華美味。

「明太子鮭魚堡」則嚴選來自北海道的鮮嫩鮭魚，裹上日式麵包粉酥炸，酥嫩彈牙，結合香醇明太子醬，濃厚風味讓人吮指回味。熱愛鮭魚鮮甜的消費者，可以選擇「明太子雙魚堡」，兩倍扎實鮭魚排讓海味瞬間加倍。

(工商 )

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