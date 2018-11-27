民進黨雲林山線鄉鎮市幾全丟失 中線略有斬獲

民進黨首度執政雲林縣土庫，鎮長當選人張榮麗也是土庫第一位女鎮長。（許素惠攝）

友善列印
中時
雲林縣元長鄉長當選人李明明成為民進黨元長第一位女鄉長。（許素惠攝）
民進黨首度執政雲林縣褒忠，40歲的陳建名當選為全縣最年輕的鄉鎮市長。（許素惠攝）

民進黨此次選舉慘敗，雲林縣內原本優勢的山線大斗六及大斗南鄉鎮市，只剩林內鄉一點綠，還好中線大虎尾區雖然丟失了中心重鎮虎尾鎮，其餘土庫鎮、元長鄉及褒忠鄉都首次綠化成功，聊補山線失去的版圖。

民進黨莿桐鄉長廖秋蓉執政風評不錯，不料以百票飲恨，跌破許多人眼鏡。林慧如短短半年時間，在藍大於綠的縣境首都斗六市，戰到只以些微票數敗陣，雖敗猶榮，她為了肩負黨賦予的重責大任，貸款數百萬元投入選戰，也讓許多支持者感到不捨。林內鄉長張維崢是唯一為民進黨保住大斗六鄉鎮版塊的人。

大斗南地區原本綠油油，此次全部翻盤，古坑鄉長黃意玲連任敗北，同樣令人意外。斗南鎮在泛藍嚴重分裂為三的情況下，民進黨的吳滄得票數竟然敬陪末座，更讓外界不可思議。大埤鄉原本是囊中物，卻因綠營自己分裂而白白拱手讓人。

無黨籍丁學忠在虎尾鎮以2萬多票壓倒性大獲全勝，終結8年綠色執政。聊堪安慰的是，民進黨在雲林心臟周邊鄉鎮大有斬獲，土庫鎮、元長鄉及褒忠鄉首度綠色執政，更值得一提的是，土庫鎮長當選人張榮麗、元長鄉長當選人李明明都是該鄉鎮第一位女首長，象徵女力出頭。褒忠鄉陳建名4年前以數百票之差飲恨，此次捲土重來，雪恥成功，40歲的他也是全縣最年輕的鄉鎮長。

(中時 )

選舉尚未結束！5席區域立委補選… 選舉慘輸賴菊竟留任！魏國彥揭真…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。