民進黨雲林山線鄉鎮市幾全丟失 中線略有斬獲

2018年11月27日 09:22 中時 許素惠

雲林縣元長鄉長當選人李明明成為民進黨元長第一位女鄉長。（許素惠攝）

民進黨首度執政雲林縣褒忠，40歲的陳建名當選為全縣最年輕的鄉鎮市長。（許素惠攝）

民進黨此次選舉慘敗，雲林縣內原本優勢的山線大斗六及大斗南鄉鎮市，只剩林內鄉一點綠，還好中線大虎尾區雖然丟失了中心重鎮虎尾鎮，其餘土庫鎮、元長鄉及褒忠鄉都首次綠化成功，聊補山線失去的版圖。

民進黨莿桐鄉長廖秋蓉執政風評不錯，不料以百票飲恨，跌破許多人眼鏡。林慧如短短半年時間，在藍大於綠的縣境首都斗六市，戰到只以些微票數敗陣，雖敗猶榮，她為了肩負黨賦予的重責大任，貸款數百萬元投入選戰，也讓許多支持者感到不捨。林內鄉長張維崢是唯一為民進黨保住大斗六鄉鎮版塊的人。

大斗南地區原本綠油油，此次全部翻盤，古坑鄉長黃意玲連任敗北，同樣令人意外。斗南鎮在泛藍嚴重分裂為三的情況下，民進黨的吳滄得票數竟然敬陪末座，更讓外界不可思議。大埤鄉原本是囊中物，卻因綠營自己分裂而白白拱手讓人。

無黨籍丁學忠在虎尾鎮以2萬多票壓倒性大獲全勝，終結8年綠色執政。聊堪安慰的是，民進黨在雲林心臟周邊鄉鎮大有斬獲，土庫鎮、元長鄉及褒忠鄉首度綠色執政，更值得一提的是，土庫鎮長當選人張榮麗、元長鄉長當選人李明明都是該鄉鎮第一位女首長，象徵女力出頭。褒忠鄉陳建名4年前以數百票之差飲恨，此次捲土重來，雪恥成功，40歲的他也是全縣最年輕的鄉鎮長。

(中時 )