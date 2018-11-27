《時來運轉》單場暨場中投注 NBA西區激戰

2018年11月27日 09:48 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(11月26日~12月4日)

1.「美國職籃」：提供11場單場或場中投注

本週的NBA比賽，場場刺激精彩，令人十分期待。精選湖人、金塊、馬刺與拓荒者…等強隊的頂尖對決，精彩可期。

馬刺雙星會如何閃耀攻敵，「小皇帝」是否能一掃三分球失手陰霾?!喜愛美國職籃的球迷，千萬別錯過了!!

2.「足球」：適時提供33場單場或場中投注

本週二開始到週末，從歐冠足球到歐洲聯賽，足球賽事天天有!12/1(六)德甲足球有拜仁慕尼黑對上文達不來梅，上週再度失分的慕尼黑是否能踢走不來梅，讓我們拭目以待。英超本季共有6支球隊來自倫敦，12/2(日)熱刺對上兵工廠，倫敦德比再度對決，精彩可期！

美國職業足球大聯盟季後賽分區冠軍戰，熱烈進行中!11/30(五)東岸第2名的二年級生亞特蘭大聯，作客對上今年全聯盟戰績最佳球隊紐約紅牛，首回合亞特蘭大聯在主場大勝對手3：0，能否一鼓作氣成為東岸王者？同日西岸則由例行賽排名第5的波特蘭伐木者挑戰例行賽冠軍堪薩斯城運動，首回合波特蘭在主場與對手戰成0：0，誰能打進總冠軍賽還是一團迷霧。兩場比賽台灣運彩都開放單場及場中投注，精彩賽事不容錯過！

3.「國家冰球」：提供4場單場投注

國家冰球11/27(二)由波士頓棕熊對上多倫多楓葉，兩隊都是連續兩年闖進季後賽大西洋區強隊，競爭激烈的大西洋區排名，誰能爭鋒敬請期待!

(中時電子報)