婉拒接任代理黨主席 鄭文燦：府、院黨都應改組

2018年11月27日 10:14 中時 甘嘉雯

民進黨大敗！ 蔡英文辭黨主席、慰留賴揆

桃園市長鄭文燦27日到蘆竹謝票，明確指出因為桃園市議會審查預算在即，擔任代理黨主席需要投入相當多的時間，他已經向總統蔡英文說明，而民進黨的檢討，不僅是政策調整，府、院黨都應該改組；兩岸策略，也不是高雄市長換人，觀光客全都跑去高雄。

鄭文燦表示，蔡英文總統昨天約見縣市長候選人，另外有打電話給六都新當選首長，包括台北市長柯文哲在內，鄭明確告訴她，議會28日要審查預算，沒有多餘的時間代理黨主席，審查一個月又是選後審查，必須以市政為主。

面對黨遇到的困難，身為團隊的一份子，鄭文燦表示，認為要一起去面對，同時找出問題的根源，哪些政策需要改變，哪些政策需要調整，我認為這比較重要，「希望就這些部分能夠多參與」。

鄭文燦表示，代理主席要主持中常會以及黨務的工作，目前市議會要審查預算，大部分時間都在議會，這段期間角色有點衝突。「代理時間多久？新的黨主席何時要產生？民進黨主席是要黨員直選，不是短時間內就可以解決」，同時也要面對立委的補選。

「中央的事務我願意多幫一些忙、多承擔一些責任，這是應該的」，鄭文燦也提醒總統，只有黨改組是不夠的，府、院、黨都應該改組，要大幅度、積極回應民意，只有大魄大力，才能重新贏回人民的信任，只有檢討選戰策略、只有改組，這樣是不夠的。

「一個黨不要怕失敗，怕的是失去民心」，鄭文燦說，政黨的生命在於人民的支持，要積極的去反省，到底哪些政策是不對的、不夠的，該調整就要調整，該改變就要改變，這樣執政才能長久。

公投的結果出來，政策就要修正，鄭文燦表示，公投造成混亂，很多人沒有行使投票權，「這是重大的瑕疵」，中選會的主委要負責之外，未來還有很多的選舉，將來投票的規畫，包括公投與大選，投開票所的配置，是否可以有不同空間與不同動線，都應該要好好考慮。

對於兩岸政策，鄭文燦表示，六都首長都已經產生，北京必須要面對台灣多元民意，也不是說高雄市長換人，觀光客就到高雄，這樣做法也是不對，認為應該兩岸整體往更善意、更交流的方向走。

對岸所設置的政治前提，應該要尋找比較好的自我解套，因為台灣是民主社會，對於這些政治前提並不接受，交流就是交流，不應該有藍綠差別，也不應該附加任何政治條件。

(中時 )