因應俄扣船危機 烏克蘭宣布戒嚴30天

2018年11月27日 10:08 中時電子報 馮英志

根據美國有線電視新聞網（CNN）26日報導，針對烏克蘭船艦遭俄羅斯扣留事件，烏克蘭國會26日通過總統波洛申科（Petro Poroshenko）提出的戒嚴令，全國自當地時間28日9時起實施戒嚴30天。這是自2014年俄烏克里米亞危機後，首次發布戒嚴令。

烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)向國會提出戒嚴令時發表演說。

波洛申科在推特上表示，戒嚴令範圍僅限於包含烏俄邊界，以及俄軍駐軍處毗鄰區域，這代表其範圍包含了亞速海、黑海以及摩爾多瓦邊界的外涅斯特里亞（Transnistria）等區域。波洛申科透過電視轉播演說表示，他向國會要求實施戒嚴30天，而非安全委員會原先希望的60天。

俄國扣船亦引起美歐等國強烈關注並譴責。美國常駐聯合國代表海莉（Nikki Haley）在聯合國安理會俄烏情勢緊急會議上譴責俄國，表示俄國扣船事件又是因俄羅斯粗魯行為引發危機上升，是令人髮指的侵權行為，並要求俄國釋放烏克蘭水手。海莉表示，「阻礙烏克蘭合法渡越克赤海峽（Kerch Strait）是違反國際法的。國際社會應譴責並決不接受此等傲慢行為。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日呼籲烏俄雙方克制，並表示「美方譴責俄國侵權行為。我們呼籲俄羅斯歸還遭俄國扣押的烏克蘭船隻與人員，並尊重烏克蘭主權以及在國際法下所承認的領土完整性，包含其所延伸的水域」。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）譴責俄羅斯，他和波洛申科通過電話後表示：「我們譴責俄羅斯在亞速海使用武力。俄國當局必須釋放烏克蘭水兵和船艇，並且不再做出挑釁行為。」

因應俄國扣船危機，北約與烏克蘭26日舉行於布魯塞爾舉行大使級會談。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，俄國扣押烏克蘭船隻「毫無正當性」，並表示將在黑海區域增添軍力，「我們必須讓俄羅斯了解此種行為的後果」。

(中時電子報)